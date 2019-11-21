英雄联盟：违规玩家将被调低荣誉等级，取消赛季奖励资格

IT之家11月21日消息 英雄联盟刚刚发布公告，违规玩家将被调低荣誉等级，取消其赛季奖励资格。

以下为英雄联盟《关于违规玩家荣誉等级调低的公告》全文：

亲爱的召唤师，2019赛季即将结束，为了维护联盟的正义，因违规被处罚的召唤师我们将调低其荣誉等级，取消其赛季奖励资格，包括不限于以下情况：

1、赛季结算时(2019年11月26日00：00)此时间点处于封号状态的召唤师；

2、因其他严重违规行为受到处罚，包括但不限于演员、反复代练、使用外挂、篡改客户端、屡次恶意违规昵称、工作室账号、辱骂、挂机等严重消极游戏行为情况。

赛季和荣誉奖励是用来授予拥有竞技精神和良好行为的召唤师。对于以上违规玩家，我们将根据恶意程度将其荣誉等级降低为0级或1级，取消赛季奖励资格。

重要提示：

对于被调低荣誉等级的玩家，我们将提供一次获得赛季奖励的机会，希望每一位召唤师都能端正游戏行为，遵守游戏规则，为共同营造良好的游戏环境。具体规则如下：

如果在2019赛季中只受到过一次处罚，并且荣誉等级是0级或1级，【那么只需要在2020年2月20日之前重新回到2级荣誉。若届时荣誉等级达到了2级，那么仍然可以获得2019年的排位赛季奖励】奖励会在2月20日起10个工作日内完成发放。

想要回到2级荣誉并不难，只要努力获胜，并不再出现破坏游戏环境的不良行为即可。对于荣誉1级的玩家来说，保持每周进行4-5局文明游戏，一个多月即可回到荣誉2级，但荣誉0级的玩家则需要更长的时间。#2019赛季结算#

此方式只适用于2019赛季的结算段位，即使2020年2月20日段位有所变动，获得的奖励也将基于在11月26日赛季结束时的段位。

良好游戏环境的树立与维护并非一朝一夕，需要大家的共同努力，我们期待与广大召唤师共同携手，为维护良好游戏环境一起努力。