小米MIUI安全与隐私白皮书发布

IT之家11月21日消息 据MIUI官微称，在小米IoT安全峰会现场，MIUI安全与隐私白皮书正式发布。白皮书详细介绍了MIUI的安全架构、技术原理、功能设计和隐私保护措施。

MIUI安全与隐私白皮书概述称，小米设计的MIUI以安全性和易用性为核心，软件、硬件和服务在每台小米手机上紧密集成、协同工作，为用户提供端到端的安全保护。其中既包括硬件芯片、系统内核、数据安全等基础安全能力，也包括帐号、支付、云服务、语音AI、图像AI等一系列关键服务的信息安全与隐私保护。

白皮书详细介绍了MIUI的安全架构、技术原理、功能设计和隐私保护措施。希望小米用户、开发者、合作伙伴和相关监管部门能够更加清晰地了解小米在手机及云服务的信息安全与隐私保护方面的体系架构和实现方式。

白皮书称，MIUI的安全性技术源于构建自硬件的安全根，通过安全启动将可信链传递到操作系统；通过使用并加强Android安全内核，监控应用运行时的状态，保证操作系统及应用安全；通过加密和数据保护功能来保护文件系统和用户数据的安全；通过服务功能划分和纵深防御对云服务进行综合防护。下图展示了小米MIUI安全与隐私白皮书的逻辑结构，本文将依据该结构展开。

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