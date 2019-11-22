全核5.0GHz就是这么强，英特尔酷睿i9-9900KS超频挑战

众所周知，英特尔酷睿i9-9900K是第一款消费级别的i9处理器，一直以来也都是最强的游戏CPU，不过这个局面最近有了改变。

英特尔于上月末发布了全新的英特尔酷睿i9-9900KS，作为官方体制特挑，自然是从英特尔酷睿i9-9900K手中接过了最强游戏U的称号。

英特尔酷睿i9-9900KS，采用8核心16线程设计，基频4.0GHz，全核最大睿频频率为5.0GHz，三缓16MB，TDP 127W，最大支持128GB DDR4 2666MHz双通道内存，搭载UHD 630核显，显卡最大动态频率为1.20GHz。

英特尔酷睿i9-9900KS相较于i9-9900K，基频从i9-9900K的3.6GHz提升到了4.0GHz，最大的区别就在于，i9-9900K单核最大睿频频率为5.0GHz，全核最大睿频频率为4.7GHz，而英特尔酷睿i9-9900KS非常激进，全核最大睿频频率为5.0GHz。当然，频率的大幅度提升，TDP也相应地调整为127W，较英特尔酷睿i9-9900K提高了32W。

英特尔酷睿i9-9900KS与i9-9900K睿频机制如下图所示：

这么强悍的CPU，我们自然要见识一下它的实力，以下为测试平台：

首先是Cinebench渲染测试，同时测试R15和R20，结果如下：

R15单核成绩为214cb，多核成绩为2126cb；

R20单核成绩为517pts，多核成绩为5149pts。

V-RAY同样是测试处理器渲染性能的常用项目，英特尔酷睿i9-9900KS最终成绩为13969分。

接下来是CPU-Z Benchmark，英特尔酷睿i9-9900KS成绩为单线程587.6，多线程6020.5，多线程倍率10.25.

英特尔酷睿i9-9900KS的国际象棋测试分数为多线程34966，单线程3899.

对于英特尔酷睿i9-9900KS的解压速度，我们用WinRAR和对处理器性能压榨比较厉害的7zip进行测试。

英特尔酷睿i9-9900KS在WinRAR测试中单线程速度为2795KB/s，多线程速度为15308KB/s。

而在7zip中，英特尔酷睿i9-9900KS单线程总体评分为7901MIPS，多线程总体评分为53826MIPS。

我们也对英特尔酷睿i9-9900KS进行了内存预缓存测试，结果如下：

最后是3DMark测试，可以反映出处理器的游戏性能，我们取物理分数和处理器分数作为结果。

Fire Strike的物理分数为24908分；

Fire Strike Extreme的物理分数为25028分；

Fire Strike Ultra的物理分数为24241分；

Time Spy的处理器分数为10592分；

Time Spy Extreme的处理器分数为5062分。

整理来看，英特尔酷睿i9-9900KS的每一项测试跑分均比英特尔酷睿i9-9900K提升2%到13%，应该说频率和TDP的提升基本都反应在了分数上，如果有更好的散热条件，稳定度控制得更好的话，理论上性能提升还会高不少。

英特尔酷睿i9-9900KS包装上写着i9-9900K特别版，也就是官方特挑的体质较好的一批处理器，进行预超频。那么，既然体制相较于一般的英特尔酷睿i9-9900K要好，超频潜力会更好吗，还是说性能已经得到了充分地开发，让我们试一下。

经过多次尝试，电压1.38V的情况下，以全核5.2GHz的频率顺利通过P95烤机测试。最高通过R20跑分的频率为全核5.4GHz，最高开机频率为全核5.5GHz，但无法通过跑分或烤机测试。

超频至全核5.2GHz后，多想测试分数显示，较超频之前，成绩提升比较有限，提升幅度大致在1%到5%。

但随着电压的提升，散热压力也会变大，我们本次用的360一体水冷也无法压住这头狂暴巨兽，热量与性能齐飞，撞到温度墙后，降频至全核4.7GHz，温度渐渐将至90℃左右。

所以我们得出的结论是，英特尔酷睿i9-9900KS的体质要好于i9-9900K，默频情况下，相同平台整机功耗也要低于超频至全核5.0GHz的英特尔酷睿i9-9900K。而全核睿频至5.0GHz，已经是官方设定的各方面都比较均衡的频率，手动再次超频的意义就不是很大了。