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微软获批向华为出售软件，但华为仍需等待谷歌GMS

2019/11/22 13:03:05来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家11月22日消息 微软周四表示，已获得美国政府的出口许可证，以将其软件服务出售给华为公司。

“11月20日，美国商务部批准了Microsoft许可证，可以向华为出口大众市场软件。我们感谢商务部响应我们的要求所采取的行动，”微软发言人通过电子邮件告诉路透社。

本周早些时候，美国商务部证实已经开始为一些公司颁发许可证，向华为出售商品。但是，尚未立即确认哪些产品已获准出售给华为。

一位美国官员说，大约有300份许可申请，其中约一半已经处理。其中大约一半（或总数的四分之一）已获批准，其余被拒绝。

但是，华为一直在焦急地等待着Alphabet Google公司的许可，以向新型号手机提供GMS服务并帮助其产品在全球市场上销售。

另一消息来源证实，美国已批准了华为一些销售手机部件和非电子部件的许可证。

早在今年5月，美国商务部就将华为加入了实体名单，并实施了贸易限制措施，禁止其购买美国技术。

在美国贸易黑名单公布后不久，华为余承东（Richard Yu）表示，由于缺少所需组件和软件服务的可访问性，因此放弃了目前推出新MateBook的计划。

不过近期华为和荣耀都将推出新的笔记本，目前尚不清楚是否会预装微软Windows 10系统。

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关键词：微软华为谷歌

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