特斯拉的“One more thing”：Cybertruck可“后装”的全地形电动车

IT之家11月22日消息 特斯拉近日正式发布去下新款电动皮卡Cybertruck，在活动的末尾埃隆·马斯克（Elon Musk）说出了那句“One more thing”，并向大家介绍了这款全新的电动全地形车（ATV）。

据报道这台ATV可以完全被装入Cybertruck皮卡后部的空间内并进行充电，除此以外特斯拉官方并没有透露任何其他规格信息。

特斯拉全地形车的设计颇有《银翼杀手》的载具风格，整体设计依旧很“赛博朋克”。