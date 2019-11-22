手机易分神，微信车载版通过测试：更专心驾驶

IT之家11月22日消息 今年8月份，2019中国国际智能产业博览会上，“微信车载版”亮相。

中国汽车技术研究中心今天在广州车展上发布了一份《智能汽车车载通讯软件测评报告》，从功能、性能、容量、强度、私密性、安全驾驶等多个维度测试了车载通讯软件。包括最新的微信车载版。

从测试数据可以看出，微信车载版能够有效减少用户使用手机造成的视线转移和注意力分散，有助于驾驶者专注于前方路况。在不同场景下，使用微信车载版的用户，视线聚焦前方道路的比例提升至94.7%，超过在车上使用手机进行通讯。

据介绍，在交互方式上，微信车载版支持全语音交互，结合方向盘专属控制按键的方式，用户“手不离开方向盘，眼不离开前方路”，将注意力集中在前方道路。

在功能设计上，微信车载版只提供通讯必要的功能：微信消息提醒、播报和回复；微信语音通话提醒、接听和挂断；智能语音搜索微信联系人，主动发起消息和语音通话；查看本次登录的未读消息；接收微信位置发起便捷导航。表情包、图片、视频、音乐、红包、转账、朋友圈等非必要功能在车上均不支持。并且微信车载版用完即走，不会常驻前台，避免打扰。

此外，微信车载版对于用户隐私方面有规定。微信车载版在收到信息后，消息弹窗不会显示具体内容，在得到用户的播报指令后才进行播报。同时聊天记录不会在本地保存，登出后即清理所有消息记录。