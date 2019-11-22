小米有品上架多功能早餐机：蒸烤煎煮烙五合一，售359元

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IT之家11月22日消息 小米有品今天上架了一款东菱多功能早餐机，支持蒸烤煎煮烙五合一，号称“你的移动小厨房”，售价359元。
据介绍，东菱多功能早餐机具有一机多用、可同步制作、高颜值等特色，支持蒸煮煎烤烙，分为烤面包区和蒸煮煎烙区，还提供6档烘烤模式。
东菱多功能早餐机底部带有扇热孔，内置1.2L大容量锅体，还配有304不锈钢蒸盘和特氟龙不沾涂层煎盘，采用抽拉式集屑盘，方便清除面包屑
可收纳电源线，拒绝杂乱。
东菱多功能早餐机：点击购买
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