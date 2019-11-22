暴风影音手机App也挂了，此前集团高管已全部辞职

IT之家11月22日消息 IT之家早些时候曾报道，暴风影音官方网站访问出现问题，加载非常缓慢且打开后是乱码排版。不只是网站，暴风影音手机App也挂了，显示网络异常。

市值一度超过400亿元的暴风集团，目前市值仅为12亿。除创始人兼CEO冯鑫外，所有高管都已辞职离开。深交所和北京证监局均催促公司，尽快聘任相关高级管理人员。

今年7月28日，暴风集团发布公告称集团实际控制人冯鑫因涉嫌犯罪被公安机关采取强制措施；9月初，上海静安区检察院以涉嫌对非国家工作人员行贿罪、职务侵占罪对冯鑫批准逮捕。

暴风集团称，公司存在经审计后2019年年末净资产为负的风险。根据相关规定，若公司2019年年末净资产为负，则可能暂停上市。11月21日，暴风集团发布公告，由于合作的审计机构辞职，公司存在无法在法定期限内披露2019年年度报告的风险。

今日晚间，暴风集团发布公告称，于近日收到《裁决书》，被裁决向上海歌斐支付转让价款4.62亿元，公司和冯鑫应于裁决书送达之日起10日内支付完毕。逾期支付将依法加倍支付迟延履行期间的债务利息。

2015年3月24日，暴风集团登陆创业板，曾在40天里拉出36个涨停板，成为风光无二的创业板“股王”。股价最高时曾达到327元，市值突破408亿元。