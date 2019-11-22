【IT之家评测室】七彩虹iGame GeForce GTX 1650 SUPER体验评测：依然入门，可以考虑

果不其然，GTX 1650 SUPER显卡如约而至。



自从今年7月份，英伟达发布了GeForce RTX 2060 / 2070 SUPER显卡，开创了SUPER显卡的先河，RTX 2080 SUPER、GTX 1660 SUPER紧随其后，这不，1650 SUPER来了。至此，采用图灵构架的显卡都有了SUPER显卡。

IT之家也第一时间拿到了来自七彩虹的iGame GeForce GTX 1650 SUPER Ultra OC非公显卡，以下简称iGame GTX 1650 SUPER。那话不多说，让我们开箱–插卡–开机–装驱动，一起来体验一下，看这张GTX 1650 SUPER游戏显卡表现怎样。

一、外观 & 设计 – 一千出头也有RGB和背板

一般来说SUPER系列显卡都会和同级数字显卡采用相同的设计，iGame GTX 1650 SUPER也是，和前作iGame GeForce GTX 1650 Ultra OC从外观来看完全一致。

这一一张双风扇显卡，正面有两枚90mm的风扇，风扇中心和周围的挡板上有“iGame”logo和字样，两抹红色十分醒目；以及一些装饰纹理，透过风扇可以看到铝制散热鳍片。

显卡顶部可以看到“GeForce GTX”字样，透光的“iGame”logo下方有RGB灯，可以通过iGameZoneⅡ软件来控制灯光，增加一丢丢可玩性；两根银色的热管穿插在散热鳍片中，尾端是但6 pin的供电接口。

背部是带有镂空的背板，可以起到一定的辅助散热作用，也能帮助固定PCB；透过镂空可以隐约看到GPU芯片背部的元件。背板印有与显卡正面风格相似的纹路，“iGame”logo放在这也一些点睛之笔的味道。

接口方面，与GTX 1650相同，1个DP 1.4接口，1个HDMI 2.0b接口，以及保留了1个DVI接口，还有iGame游戏新卡的特色，一键Turbo按钮。

整体来看，iGame GTX 1650 SUPER复合我们对一张入门级游戏显卡的通常印象，正面设计有着明显的游戏显卡元素，但也不至于非常夸张，和同价位显卡风格几乎相同，辨识度更多要依仗品牌logo。比较惊喜的是，七彩虹在GTX 1650级别的显卡上依然上了RGB，还加了背板，就凭这个，得点个赞。

二、性能 & 表现 – 显卡确实变贵了，但下限提得很高了

这个价位的显卡，好不好看都是其次，消费者更愿意把每一分钱都花在性能上，进一步说，帧数上。所以我们得来看一下，这张iGame GTX 1650 SUPER的游戏表现如何。

GTX 1650 SUPER采用图灵架构的TU116 - 250芯片，12nm工艺，核心面积284平方毫米，拥有66亿个晶体管；配备1280个CUDA，80个纹理单元，32个光栅单元；核心频率1530MHz，Boost频率1725MHz，一键超频状态下能达到1755MHz；4GB GDDR6显存，128bit位宽，等效频率12000MHz，显存带宽为192GB/s；TDP为100W，采用单6 pin供电，官方推荐使用350W及以上电源。

从规格参数上来看，iGame GTX 1650 SUPER和RTX 2070 SUPER是一个路数，采用了和GTX 1660相同的TU116核心，以及比GTX 1660更先进的GDDR6显存，不过带宽几乎相同，所以可能称为“GTX 1660 Lite”更合适，性能表现应该也十分接近GTX 1660，这也为GTX 1650Ti的诞生带来了不小的压力，对某黄姓皮衣男子的刀法提出更高的要求。



测试平台我们选择900KS + Z390平台，之所以选择9900KS而非更符合实际的9100F，是因为先前测试1650和1660时搭配的就是[email protected]……不过话说回来，对于显卡瓶颈类游戏，两者表现差异不会很大，甚至是个位帧数，更多情况下是CPU占用率高低的差异。

测游戏之前先跑个分，3DMark。

Fire Strike显卡分数为11515分数；

Fire Strike Extreme显卡分数为5014分数；

Fire Strike Ultra显卡分数为2170分数；

Time Spy显卡分数为4696分；

Time Spy Extreme显卡分数为2035分；

从跑分来看，iGame GTX 1650 SUPER确实属于比较入门的游戏显卡，但成绩并不难看，所以对于游戏表现，我们还是可以小小期待。

▲测试平台、驱动版本均不同，结果仅供参考，下同

与GTX 1650和GTX 1660对比，我们这里先不讨论谁刀法好不好，GTX 1650 SUPER对比GTX 1650有30%-38%的提升，距离GTX 1660仍有17%-24%的差距，所以提升确实比较可观，但距离成为“GTX 1660 Lite”还差一丢丢。

G游戏测试部分，我们选择了《守望先锋》、《PUBG》、《古墓丽影：暗影》、《全面战争：三国》、《孤岛惊魂5》几款游戏。所有测试均在1080P分辨率下进行，默认抗锯齿，关闭垂直同步。

《守望先锋》和《PUBG》测试的是iGame GTX 1650 SUPER对于主流网游的驾驭能力，《LOL》由于对CPU的单核性能更为敏感，UHD 630都将将玩得转，对显卡来说，比《刺客信条：奥德赛》更加“众生平等”，不幸落选。

《守望先锋》1080P分辨率下，游戏自动识别为预设次高画质，在约420秒的多人团战中，平均帧数为104.6帧，最低帧数为77.7帧。

手动将画质调整为最高，平均帧数为94.6帧，最低帧数为74帧。



《PUBG》手动将画质调至最高，平均帧数为65帧，最低帧数为54帧。

从测试结果看，iGame GTX 1650 SUPER完全可以应对主流网游，平均超过60帧的表现可以带来不错的体验；压力稍大的《Apex英雄》等体验依然有保障，压力很小的《LOL》、《CS:GO》等，只要CPU不是很差，显卡就完全没有压力。

《古墓丽影：暗影》自动识别为预设高画质，运行游戏自带基准测试，平均帧数为78帧；手动将画质调整为预设最高，平均帧数为63帧。

《全面战争：三国》，游戏自动识别为预设次高画质，运行游戏自带基准测试，战斗模式模式平均帧数为55.2帧，战役模式平均帧数为63.6帧。手动调整为最高画质战斗模式模式平均帧数为36.7帧，战役模式平均帧数为39.3帧。

《孤岛惊魂5》，画质为预设最高，运行游戏自带基准测试，平均帧数为77帧，最低帧数为68帧。

从测试结果来看，iGame GTX 1650 SUPER面对部分3A单机游戏，压力还是有点大的，尽管在1080P分辨率下，部分游戏想要较为流畅地体验，仍需要牺牲部分画质，体验谈不上多好，但可以通过调整部分游戏的画质，达到平均60帧以上的成绩，依然属于可玩的范围。

对比GTX 1650和GTX 1660，三张卡在游戏表现上的差距在9%-25%之间，GTX 1650 SUPER整体表现更靠近GTX 1650。

iGame GTX 1650 SUPER的游戏表现，还是比较符合预期的，应对网游没问题，但运行单机游戏压力就稍大了，也很符合GTX 1650 SUPER显卡的定位。iGame GTX 1650 SUPER的表现对得起账面的规格，和GTX 1660的差距只有约20%，不知道中间怎么再塞进去了GTX 1650Ti了。扎心的是，GTX 1650 SUPER和千元左右的AMD RX 580打得有来有回……胜在能耗比。

三、散热 – 完全不用操心

iGame GTX 1650 SUPER采用了双热管双风扇的散热设计，散热鳍片看起来也略显单薄，在手里颠一颠，也没太有分量。

不过显卡不比CPU，GPU的散热压力就小得多，运行FurMark烤甜甜圈15分钟，在风扇策略默认和满速的情况下，温度分别稳定在63℃和52℃。可见不用特别激进的风扇策略便可以压住这颗TU116–250核心，放在机箱里还不吵不闹。

总结 – 可以考虑的入门级游戏显卡

一千出头的显卡也有RGB和背板，iGame GTX 1650 SUPER的做工和用料还是比较良心的，接口同时照顾到了DP、HDMI以及DVI，使得用户在显示器的选择上有更大的自由度。性能表现上相较于GTX 1650提升可观，更接近GTX 1660，网游不在话下，应对单机游戏也有了一战之力，作为入门级游戏显卡，可以满足更多玩家的需求。

这几年来显卡确实变贵了，当年GTX 960的价格放到现在也只能买到GTX 1650 SUPER显卡了，RTX 2060都飙到两千多了，但对比来看，现在GTX 1650 SUPER几乎可以干GTX 980的活了，这么看来，游戏显卡的入门门槛也提高了不少。

另一方面，显卡市场的竞争依然激烈，单就英伟达阵营的产品线之密，图灵显卡已经到了两张卡之间只差10美元的地步了，“一帧一卡”当然是玩笑话，给了玩家们更大的选择空间倒是真的。

iGame GeForce GTX 1650 SUPER Ultra OC在京东售价1299元，近期有装机需求的朋友们可以看一下。



