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【IT之家开箱】七彩虹iGame GeForce GTX 1650 SUPER图赏

2019/11/22 23:04:31来源：IT之家作者：麦子责编：麦子评论：

英伟达GeForce GTX 1650 SUPER显卡如约而至，原计划今天就可以和大家见面，但奈何老黄一直按着驱动到现在都没给，只能先给大家看一下开箱图赏。驱动一到，评测立马就上。

IT之家本次先收到的是七彩虹iGame GeForce GTX 1650 SUPER Ultra OC非公显卡，以下简称iGame GTX 1650 SUPER。

一般来说SUPER系列显卡都会和同级数字显卡采用相同的设计，iGame GTX 1650 SUPER也是，和前作iGame GeForce GTX 1650 Ultra OC从外观来看完全一致。

这一一张双风扇显卡，正面有两枚90mm的风扇，风扇中心和周围的挡板上有“iGame”logo和字样，两抹红色十分醒目；以及一些装饰纹理，透过风扇可以看到铝制散热鳍片。

显卡顶部可以看到“GeForce GTX”字样，透光的“iGame”logo下方有RGB灯，可以通过iGameZoneⅡ软件来控制灯光，增加一丢丢可玩性；两根银色的热管穿插在散热鳍片中，尾端是但6 pin的供电接口。

背部是带有镂空的背板，可以起到一定的辅助散热作用，也能帮助固定PCB；透过镂空可以隐约看到GPU芯片背部的元件。背板印有与显卡正面风格相似的纹路，“iGame”logo放在这也一些点睛之笔的味道。

接口方面，与GTX 1650相同，1个DP 1.4接口，1个HDMI 2.0b接口，以及保留了1个DVI接口，还有iGame游戏新卡的特色，一键Turbo按钮。

整体来看，iGame GTX 1650 SUPER复合我们对一张入门级游戏显卡的通常印象，正面设计有着明显的游戏显卡元素，但也不至于非常夸张，和同价位显卡风格几乎相同，辨识度更多要依仗品牌logo。比较惊喜的是，七彩虹在GTX 1650级别的显卡上依然上了RGB，还加了背板，就凭这个，得点个赞。

GTX 1650 SUPER采用图灵架构的TU116 - 250芯片，12nm工艺，核心面积284平方毫米，拥有66亿个晶体管；配备1280个CUDA，80个纹理单元，32个光栅单元；核心频率1530MHz，Boost频率1725MHz，一键超频状态下能达到1755MHz；4GB GDDR6显存，128bit位宽，等效频率12000MHz，显存带宽为192GB/s；TDP为100W，采用单6 pin供电，官方推荐使用350W及以上电源。

更多图赏：

京东七彩虹（Colorful）iGame GeForce GTX 1650 SUPER Ultra OC 4G 1530-1755MHz GDDR6台式电脑游戏显卡1299元直达链接


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关键词：英伟达显卡游戏

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