论文查重网站PaperFree就发布“傅明论文抄袭”等不实信息公开道歉

IT之家11月23日消息 今年3月11日，论文查重网站PaperFree发文称“傅明论文抄袭率89%，已经实锤了，他的论文就是抄袭的”，一时间中超裁判傅明被指论文抄袭一事持续引发关注；3月14日，新京报报道称，从首都体育学院宣传部获悉，傅明到该校应聘时提供的硕士论文不存在抄袭情况，并且在该校任教期间表现良好，校方仍继续聘傅明。

昨日晚间，PaperFree就发布“傅明论文抄袭”等不实信息公开道歉。以下为PaperFree道歉全文：

2019年3月11号，我公司工作人员未经核实，在公司认证微博账号paperfree上发布了两条关于“傅明论文抄袭”的不实内容及不负责任评论，随后被其他媒体转载并在网络大量传播，给当事人傅明先生的工作和生活造成了恶劣影响。在此，我公司向傅明先生及家人真诚地表示歉意。

此外，我们对此事给公众和舆论带来的误导深感抱歉，特发布此公告，希望相关转载媒体和自媒体账号自行删除失实报道，尽力消除不良影响。网络非法外之地，我公司已吸取深刻教训，加强内部管理，也请公众监督指正。