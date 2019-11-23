微软Surface Pro 7详细评测：仍旧是最好的二合一平板电脑，没有之一？

今年10月初，当人们还沉浸在国庆放假的喜悦中的时候，大洋彼岸的微软在纽约召开新品发布会，一口气发布了6款Surface设备，除了惊艳的双屏电脑Surface Neo以及传说中的“Surface Phone”以不一样的形态和消费者见面之外，升级版的微软Surface Pro 7也是本次发布会的最大看点之一，微软Surface Pro 7跟着英特尔的节奏升级到了10代酷睿处理器，另外的一个看点则是增加了USB Type-C接口。

10月4日，微软Surface Pro 7在中国市场正式上市，价格为5788元起。IT之家也在第一时间拿到了这款产品（i7+256GB版本），现在为大家带来这款产品的评测报告。

第一部分：体验评测

外观不变，USB Type-C竟是最大亮点

Surface Pro 7外观看上去与Surface Pro 6完全一样，实际上，即使是笔者将手里那台使用多年的Surface Pro 4和Surface Pro 7放在一起，第一时间也很难看出两款产品之间的设计区别。

从Surface Pro 4之后，微软的Surface Pro就一直延续着这种经典的二合一设计，可拆卸的折叠键盘、适用多种角度的支架以及可触摸屏幕，使得Surface Pro可以在笔记本电脑、高性能平板电脑和便携工作室三种模式间自如转换。

笔记本模式▲

便携工作室模式▲

平板模式▲

尽管这种经典的二合一设计已经沿用多年，但不得不说在设计方面微软还是超前的，即使拿到现在依旧充满科技和时尚感，Surface Pro 7拥有的亮铂金和典雅黑两种配色非常高级，没有其它多余的颜色和设计元素，简约大方的时尚观感令人赏心悦目，单从笔者个人的主观角度来看，这种设计还真不错。

细节图赏▲

在机身尺寸方面，我们拿到的Surface Pro 7（i7版本）单机重量为790克（不包含键盘盖），单手使用还是比较吃力的（实际上也没人真拿它当平板单手使用），但是双手当做平板来用的话则轻松了许多。

考虑到散热、性能以及硬件堆料，作为一款平板电脑，Surface Pro 7在配置和重量、设计的均衡性上做的异常出色。当然，这也是Surface Pro 7在iFixit拆解中仅得一分的主要原因，一体化程度实在是太高了，部分元器件直接焊接到了主板上，想拆机升级配置？还是建议你省省吧！

Surface Pro 7正面摄像头分布，包括Windows Hello面部识别摄像头和一枚支持1080p全高清视频的500万像素前置摄像头。此外Surface Pro 7新升级了矩阵式远场双麦克风，视频电话会议效果会更出色。

扬声器依旧位于屏幕的两侧，具有 Dolby Audio Premium的1.6W立体声，平板后面上中央位置是一枚支持1080p全高清视频的800万像素自动对焦后置摄像头。

Surface Pro 7最让笔者“感动”的地方，是终于补足了Surface Pro 6没有USB Type-C的遗憾，在Surface Pro 7上，微软用USB Type-C代替了原本的mini Displayport接口，别看这么一个小小的接口，对于Surface Pro 7而言，USB Type-C的用途实在是太广泛了，你可以用来充电、连接耳机、传输数据、连接外界显示器，甚至可以扩展接口、接网线等等。

而原本的mini Displayport接口只能扩展显示器，毫不夸张的说，笔者用了多年的Surface Pro 4上的mini Displayport接口就没用过一次。

另外需要额外补充一点，这个USB Type-C是支持PD快充的，笔者使用的65W联想口红电源就可实现快充，并且还支持PD移动电源，这意味着携带Surface Pro 7出门，不必再携带微软的Surface Connect充电器了。

略感遗憾的是，这个USB Type-C接口不支持Thunderbolt 3，传输速率可能不会快的那么极致，不过拥有USB Type-C已经是谢天谢地了，醒醒，这可是微软啊！

在平板背面的支架内侧，还有一个MicroSDXC的插口，你可以通过它轻松扩展Surface Pro 7的存储，现在一枚128GB的SD卡售价也就100元左右，平日里存储资料视频啥的，性价比还是蛮高的。当然，支持SD卡扩展也是微软Surface优良的传统，这一点就不过多介绍了。

增强模式下屏幕显示素质不俗，但大黑边令人抓狂

设计上，Surface Pro 7也有让笔者吐槽的地方，比如这万年不变的大黑框，虽然有人会说，毕竟Surface Pro 7还有平板形态，拿在手里大黑框在一定程度上可以避免误触，但要知道，隔壁水果家同样是平板的iPad Pro早已经把屏占比提升了不少，“万物全面屏”时代，Surface Pro 7的碍眼的大黑框实在是说不过去。

Surface Pro 7的屏幕相较于前代也没有什么变化，参数方面与Surface Pro 6保持一致，包括12.3英寸、267ppi的像素密度，整体显示质量较高，普通用户的日常办公使用还是足够的。

在系统的显示设置里，Surface Pro 7提供了sRGB和增强两种显示模式。通过肉眼对比，增强模式的颜色饱和度明显更高一些，色彩更丰富，而sRGB显示模式则略微寡淡了一些。

按照惯例，IT之家通过Spyder 5 Elite来测试Surface Pro 7所搭载的这块屏幕，包括色域以及色准这两个重要参数。

1、增强模式：

微软Surface Pro 7所搭载的屏幕为98% sRGB，AdobeRGB为76%。在色准上，Surface Pro 7的平均△E仅为1.81，最小△E更是只有0.86，表现还是相当不错的。

点击可查看原图

2、sRGB模式：

在该模式下，微软Surface Pro 7屏幕为96% sRGB，AdobeRGB为73%。在色准上，Surface Pro 7的表现有点“意外”，平均△E竟然达到了3.98，显然，如果你是图形工作者，更适合使用增强显示模式，或者是对屏幕通过仪器进行校准之后再进行使用。

点击可查看原图

整体来看，Surface Pro 7的屏幕表现不算差，但在同类产品中可能不是特别突出。另外一点，可能是媒体机的原因，Surface Pro 7的屏幕右上角，在极端暗光的环境下显示纯黑色画面有漏光现象，这也是Surface Pro的“基本操作”了，笔者手里的那台Surface Pro 4，底部就有大面积的漏光现象，好在这些漏光在日常使用时基本上感受不到。

键盘鼠标手写笔，加速Surface Pro 7生产力

Surface Pro平板电脑拥有一系列非常出色的Surface周边配件产品，IT之家拿到的是微软Surface Arc鼠标、Surface触控笔，前者支持可弯折设计和胜任各种表面的微软蓝影技术，后者支持4096级压感以及新增加的倾斜绘写。在此前的文章中，IT之家对Surface Arc鼠标和Surface触控笔进行过详细评测，这里就不在重复体验了，感兴趣的小伙伴可点击相关文章了解。

当然，你想要加速Surface Pro 7的生产力，也得看看你是否舍得花大价钱买这些优秀的Surface周边配件...毕竟随便一个配件价格就要几百上千。

不过笔者强烈建议，既然选择购买了Surface Pro 7，没有专业需求的话，Surface Arc鼠标和触控笔可以不考虑，但多添1K买一台原装的Type Cover专业键盘盖还是很有必要的，一方面，Surface Pro原装键盘手感异常的优秀，另一方面其还兼顾着屏幕盖和键盘的角色。

Surface Pro 7的键盘兼顾了轻薄，并且还有传统的机械键盘手感，虽然键程很短，但反馈感紧凑有力，按起来“咯嘣咯嘣”，打字非常的爽快。

相比ThinkPad的小红点键盘，Surface Pro 7手感更硬，更爽脆，相比MacBook的蝴蝶键盘，Surface Pro 7的键盘键程更长，回弹非常明显。总而言之，Surface Pro 7的键盘表现绝对出色，即使是向笔者这样的文字工作者，长时间打字也不会出现疲劳感。Surface Pro 7的键盘还支持不同亮度级别的背光，这里就不赘述了。

在笔记本形态上，由于Surface Pro 7的重心全部在屏幕上，因此偶尔会出现头重脚轻的问题，特别是将笔记本放在腿上使用的情况下，平板背面的支架是支撑在笔者腿部的膝盖位置，重心靠后，并且键盘底部中空，因此敲打键盘的时候偶尔会出现不稳定的现象（相较于普通笔记本），平板也有种容易从腿上翻掉下去的感觉，因此使用的时候也需要额外的小心。

当然，这是和普通的笔记本做对比，Surface Pro 7设计最强大的地方还是在于应用场景的广泛性，你可以将它磁吸键盘取出，作为一台平板使用。也可以将键盘翻到机身后面，甚至你可以将它外接显示器作为一台超便携的移动主机使用等等。

第二部分：性能评测

今年上半年，英特尔发布了Ice Lake处理器，采用全新的10nm工艺。微软Surface Pro 7跟着英特尔的节奏升级到了10代酷睿处理器，共有第 Core i3-1005G1、Core i5-1035G4以及Core i7-1065G7处理器三个版本，IT之家拿到的是i7-1065G7版本（下图红框内）。

i7-1065G7的性能参数这里就不赘述了，上图有详细介绍。

1、CPU-Z测试：

IT之家通过CPU-Z测试了Surface Pro 7搭载的i7-1065G7的跑分情况，其中Surface Pro 7的单核分数为493，多核成绩则为2411，强于15W的i7-8565U，应对主流办公娱乐的应用不在话下。

在IT之家App的工具箱“CPU天梯图”内，也能看到i7-1065G7的排名情况，在PassMark榜单中领先89%的对手。

2、CineBench R15

Surface Pro 7在CineBench R15的单线程成绩为180cb，多线程则有788cb，和14nm的U系列处理器性能基本一致。

3、CineBench R20

Surface Pro 7在CineBench R20的单线程成绩为455pts，多线程则有1699pts。

4、国际象棋

在国际象棋中，Surface Pro 7的性能倍数为28.78，分数为13815千步。

核显巨大升级，盖过CPU光芒

在以往，Surface Pro的核显性能实在是薄弱，以至于无法应对主流游戏，那么升级之后的i7-1065G7呢？相较于CPU性能，i7-1065G7最大升级的地方在核显上，其内置的Iris Plus Graphics核显拥有64个EU单元，512个ALU单元，是i7-8565U的2.5倍，升级幅度惊人，这意味着，面对大部分的主流网游，Surface Pro 7也可以从容面对。

GPU：

5、3DMark实测

3DMark实测Time Spy总分900+、3DMark Fire Strike Extreme中的图形分更是达到了1300+分，表现还是出人意料的，是上一代UHD 620的2.5倍，差不多与满血版的MX 150处于同一水准。这意味着，Surface Pro 7理论上在运行诸如《英雄联盟》这样的网游时，中档画质就能获得不错的游戏体验。

6、游戏测试

在游戏方面，我们测试了3K+画质和1080P画质下的《英雄联盟》游戏表现，游戏场景选择了5V5的团战。

上图帧率曲线图可以看到，在5V5的团战中，默认分辨率（即最高分辨率2736*1824）下，Surface Pro 7基本能稳定在50帧上下。随后IT之家将分辨率调到1080P，游戏帧率则基本稳定在60帧以上。这个表现不亚于 MX150独显的轻薄本。

不过毕竟是平板电脑，Surface Pro 7的散热表现只能说是中规中矩，在开启高性能模式的长时间游戏中，机身背面有非常严重的发烫现象，长时间的过热CPU必定也会降频，显然Surface Pro 7并不适合长时间的游戏，好在高性能运行时的风扇声音并不算大。

平板电脑的配置和体积向来都是无法互相兼容的存在，想要高性能就要做好厚重机身的准备，想要轻薄机身，那显然无法做到极致性能和散热，因此生产力方向才是平板电脑最擅长的地方。

7、硬盘存储测试

我们拿到的这台256GB的Surface Pro 7，使用的SSD是来自SK海力士，通过测试工具CrystalDiskMark测得，SequentialQ32T1连续读写速度分别为2042.4MB/s、828.9MB/s；4KiBQ8T8随机读写速度分别为527.7MB/s、468.5MB/s。

从上面的结果来看，微软Surface Pro 7的硬盘读取速度还是不错的，能够完全满足几乎所有的日常使用及工作场景。

续航比前代略差一丢丢，支持WiFi 6算是小亮点



Surface Pro 7相比上一代有一处遗憾的地方不得不说——电池，按照官方的说法，Surface Pro 7的电池使用时间预估为10个小时，这是要比上一代的Surface Pro 6少了整整三个小时，实际上，在外媒的报道中，就有不少海外用户吐槽Surface Pro 7的续航表现比不过Surface Pro 6。

不过在笔者实际体验中，Surface Pro 7的续航表现基本令人满意，两小时网页图文直播发布会，耗电40%左右（40%亮度），由此看来，Surface Pro 7基本能够满足用户6-8个小时左右的办公需求（比如网页、文字处理、少量PS修图等等）。

额外一提，这篇评测文章，也是陆陆续续的在Surface Pro 7上完成的。

其他方面，新升级的10代酷睿还给Surface Pro 7新带来了WiFi 6功能，兼容IEEE 802.11ax，支持蓝牙5.0技术。关于WiFi 6科普，详情可点击文章《我进入隔壁小姐姐的闺房，终于帮她搞通啥是Wi-Fi 6》。

虽然目前支持WiFi 6的路由器不多，但升级到WiFi 6也是早晚的事，Surface Pro 7算是提前打下了良好的基础。

熟悉的Surface味道，“多变”才是它的优势

总的来看，Surface Pro 7依旧是最强大的二合一平板电脑设备，通过多年来的更新迭代，Surface Pro在继承了键盘平板二合一的优良基础上，体验上越来越像一台正经的笔记本电脑产品。

Surface Pro 7的优势不是平板，也不是PC笔记本，而是在于Windows设备形态上的多样性，你开心的时候，可以拿它当平板用，虽然平板的Surface Pro 7在触控以及应用生态领域并没有水果家的iPad那么出色，但毕竟聊胜于无，作为专业绘画工具也足以胜任；不开心的时候，给Surface Pro 7插上键盘鼠标，瞬间就变成了一台高生产力的Windows设备，修图、Word、甚至是游戏都不在话下。

说实话，Surface Pro 7几乎和性价比不沾边，但你放眼整个PC市场，能挑出一台令人满意的二合一平板电脑并不是件容易的事情，在这个领域，Surface Pro几乎就是二合一平板电脑的代名词，当然，这一切都取决于你钱包的厚度。

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