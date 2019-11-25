惠普再次拒绝施乐335亿美元收购要约：低估了公司价值

网易科技讯11月25日消息，据外媒报道，美国当地时间周日，惠普公司再次拒绝了施乐(Xerox)335亿美元的现金加股票收购要约，并称该提议“大大低估了惠普的价值”。

惠普公司在致施乐的信函中表示：“我们重申，我们拒绝施乐的收购要约，因为它大大低估了惠普的价值。”

施乐此前曾提出以每股22美元的价格收购惠普，但立即遭到后者拒绝，惠普表示公司价值被严重低估，同时对于施乐未来的增长前景提出质疑。惠普表示，这家规模较小的收购方尚未证明自己的财务状况足够健康，它可能无法筹集到足够资金或完成此类交易。

惠普首席执行官恩里克·洛雷斯(Enrique Lores)和董事长奇普·伯格(Chip Bergh)在给施乐首席执行官约翰·维森丁(John Visentin)的信中写道：“你的提议尚不足以成为尽职调查或谈判的基础。”

信中指出：“在你咄咄逼人的言辞和行动中，很明显可以看到，施乐有意在没有提供足够信息的情况下，以投机性条款强行进行潜在合并。你们现在公开要求加速达成交易，但仍然没有解决目前存在的问题，这只会加剧我们对你们业务和前景的关注。”

施乐代表拒绝置评。该公司上周表示，除非惠普同意在当地时间11月25日下午5点之前进行“相互证实的尽职调查”，否则将直接向股东提起收购提议。施乐可能会发起所谓的“代理人大战”，即通过更换董事会来实现收购目标。

惠普表示，该公司有许多为股东创造价值的选择，包括进行其他并购和股票回购。洛雷斯和伯格写道：“重要的是要强调，我们并不依赖于与施乐的合并。”

不过，洛雷斯和伯格表示，惠普仍然愿意考虑合并的潜在价值，但这取决于施乐是否更加主动。他们称，施乐在过去五个季度中有四个季度的销售额低于预期，预计收入下降趋势将继续。惠普还担心，施乐与富士控股公司终止合作关系可能损害其在亚洲的销售能力。