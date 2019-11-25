内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

国家知识产权局：驳回不以使用为目的的商标申请

2019/11/25 12:07:42来源：IT之家作者：沧海责编：沧海评论：

IT之家11月25日消息  11月25日，国家知识产权局在京举办2019年第四季度例行新闻发布会。国家知识产权局条法司司长宋建华表示，国家知识产权局将加大对于恶意注册申请商标等行为的惩罚，驳回不以使用为目的的商标申请。

国家知识产权局《规范商标申请注册行为若干规定》中明确规定，申请商标注册的，应在生产经营活动中有对商品或者服务取得商标专用权的实际需要，并且不得损害他人现有的在先权利。提交或者代理提交商标注册申请的，应当遵照法律、法规和规章的有关规定，恪守诚实信用原则，不得从事非正常申请商标注册的行为

《规范商标申请注册行为若干规定》规定的非正常申请商标注册行为如下：

（一）摹仿为相关公众所熟知的商标申请商标注册，攀附他人商誉；

（二）抢先申请注册他人已经使用并有一定影响的商标，不当攫取他人商誉；

（三）明知或应知存在其他在先权利，但仍抢先申请注册与其相同、相近似的商标；

（四）重复申请商标注册，明显具有不正当目的；

（五）短时间内大量申请商标注册，明显超过合理限度；

（六）申请商标注册缺乏真实使用意图，没有对商品或者服务取得商标专用权的实际需要；

（七）其他违反诚实信用原则，侵害他人合法权益或者扰乱市场经营秩序的商标申请注册行为；

（八）帮助他人或者商标代理机构代理进行本条第（一）项至第（七）项所述类型的商标申请注册行为。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：商标

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有