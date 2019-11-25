国家知识产权局：驳回不以使用为目的的商标申请

IT之家11月25日消息 11月25日，国家知识产权局在京举办2019年第四季度例行新闻发布会。国家知识产权局条法司司长宋建华表示，国家知识产权局将加大对于恶意注册申请商标等行为的惩罚，驳回不以使用为目的的商标申请。

国家知识产权局《规范商标申请注册行为若干规定》中明确规定，申请商标注册的，应在生产经营活动中有对商品或者服务取得商标专用权的实际需要，并且不得损害他人现有的在先权利。提交或者代理提交商标注册申请的，应当遵照法律、法规和规章的有关规定，恪守诚实信用原则，不得从事非正常申请商标注册的行为。

《规范商标申请注册行为若干规定》规定的非正常申请商标注册行为如下：