华为Watch GT 2销量超100万台，成为中国最大手表厂

IT之家11月25日消息 在华为MatePad发布会上，余承东总结了华为智能产品的业绩。在智能手表方面，余承东宣布华为Watch gt 2销量100万台，已经成为中国最大手表厂商。

余承东表示，华为Watch GT 2上市45天全球销量超过100万台，比华为Watch GT早了三个月。

在平板方面，华为平台M6今年预计发货量200万台，华为平板在中国的份额达到了第一名。

PC方面，华为消费类轻薄笔记本销量在国内排第二名，市场份额达到了15%。