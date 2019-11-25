内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>数码之家>奇趣电子

华为Watch GT 2销量超100万台，成为中国最大手表厂

2019/11/25 14:43:12来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家11月25日消息 在华为MatePad发布会上，余承东总结了华为智能产品的业绩。在智能手表方面，余承东宣布华为Watch gt 2销量100万台，已经成为中国最大手表厂商。

余承东表示，华为Watch GT 2上市45天全球销量超过100万台，比华为Watch GT早了三个月。

在平板方面，华为平台M6今年预计发货量200万台，华为平板在中国的份额达到了第一名。

PC方面，华为消费类轻薄笔记本销量在国内排第二名，市场份额达到了15%。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：华为手表平板

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有