10年网贷老平台“麦子金服”被查封，公司人去楼空

11月24日晚，网传P2P网贷平台麦子金服上海办公室被浦东公安查封。

猎云网随即联系麦子金服公司人员核实，直到发稿前，均未回应。

25日早上，猎云网来到麦子金服总部办公地点，位于上海浦东新区浦建路76号自由国际大厦。根据该大厦楼层指引，麦子金服所在楼层是11楼和12楼。

猎云网来到上述楼层，看到办公区门口各有一位保安值守，办公大门紧锁，门上均贴着上海市公安局浦东分局封条，时间是11月24日；现场也没有看到有员工前来上班。

上述保安均是大厦物业和保安处员工，当猎云网向他们问及麦子金服被查封情况时，均摆手表示“不知道”。

随后，猎云网来到该大厦一层前台处询问，前台员工表示，查封时间是周末，她不知情，周末大厦有保安值班；对于麦子金服搬进大厦的时间也不清楚。

猎云网随即询问大厦的保安，但口径都是不知情；一位物业处的员工则表示，他们不好对外说。

根据麦子金服官网显示，麦子金服由上海诺诺镑客金融信息服务有限公司（以下简称：“诺诺镑客”）负责运营管理，公司经营地址是上海市静安区石门一路211号旺旺大厦5楼。

猎云网25日早上也前往了该地点，但发现旺旺大厦5楼并没有麦子金服这家公司。该大楼物业管理中心前台告诉猎云网，她四月份来的时候，该公司就不在这边办公了。

10年老平台终落幕，上个月才承诺对出借人进行兜底

对于公司为何被查封，目前麦子金服并未发布任何公告。

但就在麦子金服被查封后，24日晚，一位叫“我要追萤火”的网友发布微博称“麦子金服维权第五十天。上海经侦终于立案了。”

据了解，10月16日晚，麦子金服CEO黄大容在用户直播会上宣布，为了配合监管“三降”要求，麦子金服暂停发布新标，出借人按照原借款协议正常回收对应债权；对于有加速回收资金需求的出借人，麦子金服将协助出借人将手中的债权转让给其他资产管理公司（包括麦子金服自有资管公司），旨在通过合并债权后向法院起诉帮助出借人回款。

11月13日，麦子金服又宣布，针对出借用户出具集团担保函，明确对出借人进行兜底。据悉，这是互金行业全面出清转型以来，第一家以集团担保方式，明确对出借人进行兜底承诺的平台。

11月中旬，麦子金服又在直播会上宣布，预判只有通过法院诉讼才能提高逾期客户的还款金额和速度的问题，于是从最大化1.6万出借人的整体利益出发，麦子金服设计了ABC三套回款保障方案供出借人选择：A方案：充值本金保障方案；B方案：在投本金保障方案；C方案：高收益高风险方案。同时，对于AB两个方案，可以用集团未来三年的利润去保证。

如今公司被查，高官员工不知去向，上述这些集团担保承诺又该如何处置？麦子金服都还未给说法。

从2009年成立至今，麦子金服已运营10年163天，实际控制人系黄大容，拥有员工300余人，劳务派遣人员2人。公司业务涵盖了金融信息服务、网络借贷、财富管理以及股权投资等多个领域。

截至2019年8月31日，麦子金服借贷余额24.38亿元，出借人有29825人。

2008年算是我国网贷业务元年，麦子金服是第一批网贷老平台；在2014年至2016年，网贷行业高光时刻，也曾一度跻身在第一梯队；到2016年以后，网贷行业监管趋严，全国各地大范围暴雷，上海、杭州是重灾区，麦子金服仍安然无恙。

麦子金服算得上经历了一个完整网贷行业周期；然而，在公司十周年之际，却黯然倒下。

曾“光鲜亮丽”的表面暗藏不稳定因素

如果说压倒麦子金服的是行业潮流趋势，那导致公司被查的原因会是什么？

麦子金服一直给外界的感觉是：公司热衷公益、老板（黄大容）阳光、自信，一直给用户吃定心丸。

然而这样一家“光鲜亮丽”的公司却是一家牌照缺失、高官频繁变动的公司，还曾陷融资造假风波、找人有偿删负面贴。

2017年4月，麦子金服宣布获得招商银行B轮融资，然而遭到招商银行否认。可能是受此事件影响，2017年7月27日，麦子金服进行了股权变更，A轮投资方海通证券及部分股东撤资。然而，麦子金服回应称，“海通证券并没有撤资，海通证券代表仍是公司董事”。

同年8月，麦子金服又与鲈乡小贷达成股份交换协议。如协议达成，麦子金服将通过“反向收购”手段，登陆美国纳斯达克市场。

但最终协议告吹。鲈乡小贷当时发布公告，指责麦子金服违反了此前股份交换协议中的条款，包括“未尽力及完全配合交易各方完成协议”、“未及时保持与证券监管机构沟通”等。

据悉，鲈乡小贷拥有网络小贷牌照。麦子金服此次收购失败也另其与牌照失之交臂。

为获得小贷牌照，一年后，麦子金服强行收购南宁市钜鑫小额贷款有限责任公司（以下简称“钜鑫小贷”），收购主体是上海麦子资产管理集团有限公司（诺诺镑客母公司）。据了解，麦子金服曾以诺诺镑客为主体去收购钜鑫小贷，但遭到广西金融办拒绝。

广西金融办表示，诺诺镑客为互联网金融公司，目前国家互联网金融风险专项整治工作尚未结束，根据有关规定在整治期间凡是涉及互联网金融业务均暂时停止审批。有媒体猜测麦子金服最终变更主体去收购可能涉嫌违规。

值得注意的是，2018年4月4日，广西小额贷款公司协会清理123家小额贷款公司会员资格单位，其中钜鑫小贷在列。

此前传言网贷行业可能需要有牌照才能经营，这可能也是麦子金服急需牌照的原因之一。

在2017年，麦子金服除了遭遇B轮融资造假风波、借壳上市失败外；同时，公司大量高管离职，其中麦芽分期CEO陈展、诺诺和财神CEO何健、原动天CEO殷斌于2017年3月份离职；财神爷爷的技术总监于4月份离职；麦子金服CFO徐吉于5月离职（在B轮融资造假风波后）。此外，麦子金服还被传业务也存在监管风险、管理极其混乱、风控也有问题。

值得注意的是，麦子金服在出事前也出现高管频繁大换血。今年4月，麦子金服原先的业务副总裁陈弘、风控副总裁李晓忠、CFO谢知君和首席内控官石蔚明等高管层，被更换成夏灏（CEO）、周会船（CFO）、王永杰（COO）。

然而，几个月后，据麦子金服方面对媒体称，夏灏与王永杰是网贷平台管理人员，因未通过试用期，于9月离职。

对于网贷平台，有关政策是，“能退尽退，应关尽关”。此前有传言，上海要全部出清网贷平台。但上海互金协会出来澄清称，此为不实信息。

10年网贷老平台以被查封落幕。