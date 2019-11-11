美利金融遭警方上门调查

今日，据网贷之家报道称，有消息人士透露称，位于北京望京绿地中心20层的美利金融总部出现大批警力上门介入。针对此事，猎云网向美利金融方面核实，对方表示，北京总部一切正常，武汉那边是例行检查，但这次遭警方检查是否与催收有关还在进一步核实中。

三言财经在报道中提到，警方在美利金融总部调查约一个多小时，员工不能用电脑和手机，不过所有员工基本都正常下班了。此外，还有媒体到其北京总部探访，称一切正常。

值得一提的是，今日下午，据自媒体“互金星球”援引知情人士爆料称，互金平台美利金融武昌分公司突遭警方介入调查。据悉，多部警车停留在该公司所在的中北路岳家嘴山河企业大厦附近，该地分公司主要为美利金融贷后催收部门。

据企查查信息显示，美利金融隶属于天道计然（北京）信息科技有限责任公司，该公司成立于2014年6月，法定代表人为周治臣，注册资本金为11286.682万人民币。核心团队在互联网金融领域有超过3年的服务经验，团队磨合度高且稳定，累计资产管理规模超过100亿元。高管团队有着丰富的金融、互联网的跨界行业经验，主要成员来自TPG，摩根大通，微软，百度，搜狗等国内外知名公司。

公开资料显示，2015年9月21日，美利金融正式成立，由刘雁南创办。美利金融旗下两家全资子公司美利车金融与有用分期，分别负责二手车消费分期与个人消费分期业务，通过与经销商及商户合作，开展业务，控制风险，将线下借款需求对接至与美利金融合作的机构投资者。据企查查信息显示，美利车金融运营主体为力蕴汽车咨询服务（上海）有限公司，该公司成立于2014年9月，法定代表人为胥文。

2018年4月，美利金融获2.39亿元B+轮融资，投资方包括和聚百川，达泰资本，宜信新金融产业投资基金等；2018年1月，美利金融获得9200万美元B轮融资，新希望集团领投，挖财参投。

图片来源为企查查

值得一提的是，今年10月31日，美利车金融向美国SEC递交招股书，计划在纽交所上市，股票代码为“ML”。招股书显示，美利车金融2017年、2018年营收分别为8.67亿、16.56亿；美利车金融2019年上半年营收9.84亿（约1.43亿美元），上年同期为7.09亿元。美利车金融2018年净利为3.18亿元（约4639万美元），美利车金融2019年上半年净利为2.31亿元（约3379万美元），上年同期为6219万元。

股东结构方面，新希望集团旗下Key View Investments Limited持股16.3%，为第一大股东；互金平台挖财亦持有11.5%的股份；京东金融通过Hanhai International Investment Inc.持有5.9%的股份；唐宁旗下宜信金融科技产业基金亦是股东方之一。