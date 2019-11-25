华为MatePad Pro开箱图赏：全球最高屏占比，智慧轻办公新生产力

IT之家11月25日消息 11月25日，华为正式发布了MatePad Pro平板，这是华为全新的Mate系列平板产品，华为官方称之为高颜值智慧办公平板，内外兼修，从硬件到软件精心考量，智慧效率全面突破。

IT之家已经拿到了这款产品，现在为大家带来热乎的开箱图赏。

华为MatePad Pro平板拥有贝母白/夜阑灰/青山黛/丹霞橙四种配色，IT之家拿到的是夜阑灰版本。在正面设计上，华为MatePad Pro平板采用了打孔屏的设计，拥有90%的傲人屏占比，这也是目前全球屏占比最高的平板产品。

华为MatePad Pro搭载了10.8英寸16:10长宽比屏幕，分辨率达2560x1600，拥有280 PPI，96% NTSC色域，540nit亮度（典型值），1500:1超高对比度，配备华为独家“锐屏”显示增强技术，画面动态范围自适应调整。

华为MatePad Pro继承了华为M6平板的影音娱乐优势的同时，还支持Histen 6.0多声道3D立体音效技术、四声道立体声、大振幅扬声器、哈曼卡顿调音等等。

背面设计上，华为MatePad Pro平板采用了一体化设计和金属天线渗入式技术，实现隐身天线，并且将镁合金材质用于产品框架，整机重量仅约460g，薄至7.2mm，更显纤薄轻盈。

在核心配置上，华为MatePad Pro搭载最新麒麟芯片990、16核Mali-G76 GPU，搭配华为自研达芬奇架构，NPU拥有业界最强AI性能。

华为MatePad Pro拥有7250mAh的超大电池容量+标配20W快充+全球首款无线正反向充电，同时支持40W超级快充。配备高至8GB LPDDR4x双通道内存设计，128GB/ 256GB/512GB UFS3.0存储，同时支持最高256GB NM存储卡扩展。

华为MatePad Pro采用了全新EMUI10.0.1，搭载了平行视界功能，平行视界将支持130+款应用适配，同时还有更多应用正在持续适配中，不断推动安卓平板横屏生态构建。

此外，华为MatePad Pro通过EMUI10分布式技术带来“多屏协同”，实现手机和平板二者协同操作、数据流转和多屏操控。通过蓝牙靠近发现、NFC标签碰一碰、扫描二维码三种简单方式，即可实现二者在任何地点的快速连接。

在硬件方面，华为MatePad Pro还拥有一款支持4096级压感HUAWEI M-Pencil手写笔，低至20ms的超低延时，支持侧锋书写，蓝牙自动配对连接简单，主动磁吸式充电，充电30秒即可使用10分钟，1小时即可蓄满能量，可书写10小时，待机10天。

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