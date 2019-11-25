【IT之家评测室】华为Sound X音箱体验：帝瓦雷60W双低音炮，更有便捷一碰传音

今天，华为正式发布了全新的华为Sound X音箱，这也是全球首款震撼双低音HiFi智能音箱，HUAWEI Sound X的名字来源是什么？官方宣称HUAWEI Sound是华为致力打造的业界一流音频解决方案。旨在突破传统声学结构，用无线技术代替有线，从而打造全新的音频全场景，让音乐无处不在。那么这款华为Sound X表现如何呢？IT之家也是拿到了这款音箱，并进行了简单的体验，一起来看看吧。

一、外观及配置

先来简单看看外包装盒，依旧是经典的华为大家族包装设计，简约的白色包装盒，上面印着音箱本体。盒子正面的上半部分写有帝瓦雷60W双低音炮、Hi-Res无损音质、一碰传音等功能，这也是Sound X的特色；下半部分的Works with HUAWEI HiLink代表其在智能家居环境有丰富的功能支持。

包装上还有一处明显的标识：华为 | 帝瓦雷 联合设计。帝瓦雷是全球TOP3专业音响品牌，其在全球高端HiFi玩家心目中享有很高的地位，对专业声学科技发展扮演着重要作用。品牌调性可以媲美手表界的欧米茄、汽车界的特斯拉。帝瓦雷在2019年9月首次进入中国，曾与全球顶尖品牌合作如巴黎歌剧院、伦敦皇家音乐厅等。有兴趣的朋友不妨去自行查阅相关信息了解一下。

打开包装，就能看到华为Sound X音箱本体了。它的造型很容易让人联想到黑曜石，上三分之二为光面设计，官方称其为镀膜精饰技术，整个釉面如同镜面般光亮通透，同事称光溜溜的触感摸起来像是在摸一架钢琴，别说还真有内味儿。下三分之一则采用了一体式无缝包裹设计，在确保声音能够更加自由地传播的同时，还起到一定的防尘防泼溅作用。

机身尺寸为165mm（直径）×203mm（高度），个头不算很大，重量却不小，大约3.5kg重，两只手抱起来感觉沉甸甸的。

在箱体顶部，Sound X采用了12颗RGB三色灯，形成环状的灯圈儿，在不同功能和场景下，光环也会随之变换，或随着不同的声控模式呈现出旋转形态，如橙色为配网状态，带来更好的视觉效果。同时光环内包含4个触控键分别是静音键、多功能键以及音量加减键，在脱离手机App操控下，通过触摸键也可对Sound X音箱进行简单的调节。

音箱两侧有两处开口，透过它便能看到华为Sound X里的2个低音喇叭。Sound X呈现的是开放式低音单元，并采用了内凹式保护设计。

通常对于桌面蓝牙音箱而言，往往会为了追求更极致的外观设计而限制音箱的体积。但在华为Sound X当中，却容纳了2个3.5英寸的低音喇叭，同时搭载60W发射功率。

60W的功率是什么概念？拿灯泡来说，功率越大，亮度越高；拿手机充电器来讲，功率越大，理论充电速度就越快。换作音箱上，简单来说就是：功率越大，动静越大。60W的低音功率，足以让整个房间充满震撼的动次打次声。喇叭振幅高达20mm，将音箱放在桌子上播放音乐，桌子都跟着在震，足以表现Sound X的澎湃低音。

除了2个3.5英寸的低音喇叭，Sound X还配备了6个1.5英寸的全频喇叭，总功率为48W。这6个喇叭呈60度夹角对称均匀分布，从而带来360度环绕，不论你在哪个方位，华为Sound X都能够带来相同的听觉感受。此外Sound X配备了6个麦克风，在音箱靠墙放置时，它会自适应检测出音箱所处的空间，并调节6个单元的播放模式，同时将音乐分成不同的左中右三个声道，从而模拟出5.1全景声效。

二、连接与使用

在首次使用Sound X音箱时，需要下载AI音箱App（支持安卓和iOS）与它配对，打开App会有相应的步骤提示，长按静音键进行联网配置，配置连接完成后，即可在App中对音箱进行控制了。

随后AI音箱App会提示用户选择音乐偏好，以便后期推送更对味的音乐。进入到App主页后就能够使用华为Sound X了。App的UI十分简洁，底栏共有音乐、技能、智能家居、我的四大项，直观明了。

在第一项“音乐”中，华为Sound X包含的资源可以说是相当丰富了，总共分三大类：音乐、有声和儿童。

在音乐分区，华为Sound X包含了上千万的音乐曲库，曲库是华为音乐和酷狗音乐，酷狗音乐现属于腾讯音乐娱乐集团旗下，在音乐版权方面可以说是国内最大的了。所以用华为Sound X听音乐，基本想听的歌它都有，并且支持Hi-Res无损音质，能够满足更多音乐发烧友对高品质音乐的需求。

有声分区内包含丰富的有声节目，包括有声小说、相声小品等等。

而在儿童分区则有课文朗读、儿童故事、经典儿歌等不同种类栏目可供选择。

这样看来，不论是大人小孩或是家中的老人，都能找到想听的内容。

第二项“技能”中，能够浏览华为Sound X支持的功能，或者说是它内置的语音助理小艺支持的功能。与手机端相同，在Sound X音箱中同样内置了语音助手小艺，且她是Sound X最重要的功能之一，有了它才可以在脱离手机App的控制之下使用语音控制音箱，通过呼唤“小艺小艺”即可语音唤醒音箱。除了一些命令性的指令，用户还可以询问小艺一些生活上的问题，或是和小艺闲聊、玩小游戏等，十分有趣。

第三项“智慧生活”中，用户为音箱进行智能家居设备授权后，即可直接使用音箱控制智能家居设备。仅支持华为智能家居HiLink认证设备，可惜小编测试音箱的场景中没有相应的设备可供使用，如果家中有相对完整的华为智能家居生态，一定会有更好的体验。

在最后一项“我的”中，可以查看Sound X音箱的在线状况，设置闹钟铃声，开启蓝牙功能等。

值得注意的是，从音箱开机到App配置完成，华为Sound X音箱只是连接了网络，而并没有直接通过蓝牙与手机或其他设备连接。如果想使用手机连接Sound X，则需要在App中打开音箱的蓝牙开关与可被发现选项，随后即可在手机或其他设备的蓝牙设置中连接音箱。

上述操作为普通蓝牙连接的方式，此外Sound X还支持一碰传音，这是小编认为Sound X最实用的功能了，同时也是Sound X的核心卖点之一。利用手机触碰Sound X的NFC区域，手机正在播放的音乐即可直接通过蓝牙投放到音箱当中。官方宣称该功能在华为手机EMUI10以上系统支持熄屏、锁屏、亮屏下使用，而EMUI10系统以下的华为手机以及非华为的其他安卓手机（需支持NFC）支持亮屏解锁下一碰传音。有了这个功能，就可以免去复杂的手动蓝牙连接过程，方便极了。

说了这么多，是时候进入“玄学测试”环节了。IT之家小编测试的第一首曲目是《Hotel California（加州旅馆）》的现场版。从一开始，华为Sound X的表现就十分惊艳，低音雄厚有力，下潜较深，中音则清晰悦耳，乐器和人声分离清晰，解析力出色。第二首小编选择了张靓颖的《我的梦》，这首歌曲的人声部分非常空灵，小编个人感觉Sound X的表现真的很棒，不过声音这个东西太玄乎了，实在难以表达。总之一个字：爽。

如果你有两台Sound X，你会在哪里摆放他们？客厅一个，卧室一台？不不不，还有更高级的玩法，当然是要组一对立体声组合才更爽快。这次，IT之家就拿到了两台Sound X。通过App添加第二台音箱时，会提示检测到两台音箱，是否组成立体声。选择需要组成立体声的音箱并调整好左右声道后，立体声组合就完成了。

我们直接用立体声音箱组播放了一段杜比全景音效展示视频，并使用双麦克风手机录音，大家不妨感受一下。

（或点击跳转至视频页）



因为条件限制，无法为大家展示更好的录制效果，但小编自己已经被两台Sound X组成的立体声组合震撼到了。小编把音箱的音量开至最大，并拍了一段Sound X播放音乐时低音喇叭震动的视频，可以看到Sound X的低音喇叭震动幅度非常大，将手放在喇叭开口旁边，能明显感觉到喇叭震动时产生的风，这足以展现Sound X巨大的低音能量。

总结

一番体验下来，IT之家小编感觉自己的耳朵经历了洗礼，我个人并不是音乐发烧友，如果不拿同类型产品做对比，很难判断孰劣孰强。但单从纸面参数来看，Sound X无疑是一款华为品牌的高端音箱产品，而且不同于HomePod只能在苹果生态中使用，Sound X支持华为手机以外的其他安卓手机一碰传，这点真的值得赞扬。至于Sound X的表现如何，大家有机会试试就知道了，我相信它带给我的震撼感受，也能同样震撼到你。