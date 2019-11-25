一图看懂华为MateBook D笔记本电脑

IT之家11月25日消息 今天华为发布了新款MateBook D系列笔记本，MateBook D锐龙版3999元起，酷睿版5299元起。

华为MateBook D系列包括D15和D14两款机型，其中MateBook D15的亮点包括16.9mm的超薄机身、增强的鲨鱼鳍2.0静音风扇等，并支持65W便携快充；D14则可实现最长13小时续航。值得一提的是，MateBook D系列预装Windows 10家庭版，意味着微软已经恢复了对华为的供货。

配置方面，华为MateBook D系列升级至英特尔第十代酷睿处理器、英伟达MX250独立显卡；同时MateBook D系列还拥有锐龙版，搭载AMD锐龙5 3500U处理器、Radeon Vega 8集成显卡。

华为MateBook D系列支持多屏协同功能，能够与华为手机、平板无缝衔接，提升使用效率。

华为MateBook D系列将于11月25日开启预售，12月3日正式开卖。锐龙版R5 3500U+8GB内存+256GB SSD+1TB HDD预售价3699元；华为MateBook D 14锐龙版R5 3500U+8GB内存+512GB SSD预约价3699元；英特尔版本i5+8GB+256GB SSD+1TB HDD+MX 250售价5299元。

下面是一图看懂华为MateBook D笔记本电脑：