万代南梦宫《超级机器人大战X》上线Steam，支持繁体中文

IT之家11月25日消息 今天，万代南梦宫《超级机器人大战X》上线Steam国区并开启预购，支持繁体中文，售价248元。
游戏简介：
战神们的命运，将在崭新的世界交会(X-cross-)。
以异世界「艾尔・瓦司」为舞台，机器人们跨越了作品之间的框架，得以齐聚一堂的超级机器人大战X于Steam上登场！ 在离奇般的命运安排下，聚集在「艾尔・瓦司」的战神们将面对的是…
目击在幻光世界展开的战斗吧。
最低配置:
需要 64 位处理器和操作系统
操作系统: Windows 7 SP1, 64-bit
处理器: Intel Core2 Quad Q9400 or AMD Phenom II X4 945
内存: 4 GB RAM
显卡: GeForce 9800 GTX+ (512MB) or Radeon HD 4870 (1GB), Intel Iris Pro 5200 or Radeon Vega 8
DirectX 版本: 11
存储空间: 需要 15 GB 可用空间
推荐配置:
需要 64 位处理器和操作系统
操作系统: Windows 10 64-bit
处理器: Intel Core i3-6100 or AMD Ryzen 3 1200
内存: 8 GB RAM
显卡: GeForce GTX 950 or Radeon R7 270X
DirectX 版本: 11
存储空间: 需要 15 GB 可用空间
Steam链接：点此访问