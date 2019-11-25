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万代南梦宫《超级机器人大战X》上线Steam，支持繁体中文

2019/11/25 18:20:17来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家11月25日消息 今天，万代南梦宫《超级机器人大战X》上线Steam国区并开启预购，支持繁体中文，售价248元。

游戏简介：

战神们的命运，将在崭新的世界交会(X-cross-)。

以异世界「艾尔・瓦司」为舞台，机器人们跨越了作品之间的框架，得以齐聚一堂的超级机器人大战X于Steam上登场！ 在离奇般的命运安排下，聚集在「艾尔・瓦司」的战神们将面对的是… 

目击在幻光世界展开的战斗吧。

最低配置:

需要 64 位处理器和操作系统

操作系统: Windows 7 SP1, 64-bit

处理器: Intel Core2 Quad Q9400 or AMD Phenom II X4 945

内存: 4 GB RAM

显卡: GeForce 9800 GTX+ (512MB) or Radeon HD 4870 (1GB), Intel Iris Pro 5200 or Radeon Vega 8

DirectX 版本: 11

存储空间: 需要 15 GB 可用空间

推荐配置:

需要 64 位处理器和操作系统

操作系统: Windows 10 64-bit

处理器: Intel Core i3-6100 or AMD Ryzen 3 1200

内存: 8 GB RAM

显卡: GeForce GTX 950 or Radeon R7 270X

DirectX 版本: 11

存储空间: 需要 15 GB 可用空间

Steam链接：点此访问

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关键词：万代超级机器人大战

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