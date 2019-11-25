万代南梦宫《超级机器人大战X》上线Steam，支持繁体中文

IT之家11月25日消息 今天，万代南梦宫《超级机器人大战X》上线Steam国区并开启预购，支持繁体中文，售价248元。

游戏简介：

战神们的命运，将在崭新的世界交会(X-cross-)。



以异世界「艾尔・瓦司」为舞台，机器人们跨越了作品之间的框架，得以齐聚一堂的超级机器人大战X于Steam上登场！ 在离奇般的命运安排下，聚集在「艾尔・瓦司」的战神们将面对的是…



目击在幻光世界展开的战斗吧。