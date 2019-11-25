孙宇晨又蹭热点：网易离职员工看病的钱我全出了

IT之家11月25日消息 近日，有网易前员工发文称在患绝症情况下遭公司变相裁员，引发网络热议。对此，有网友在微博调侃称“孙宇晨为啥还没出来说网易那个离职员工看病钱他给出了？”

没想到，刚刚孙宇晨在微博发文称：“抱歉刚刚看到，网易离职员工看病的钱我全出了，我会派团队第一时间联系当事人。帮助的详情我们届时也会公示，在尊重当事人意愿的前提下。本次帮助考虑到当事人的特殊情况，我不接受任何采访。也谢谢广大网友的传播给了我们做一点事情的机会！”

孙宇晨身兼多个头衔，波场TRON创始人、移动社交应用陪我APP创始人兼CEO、锐波创始人兼CEO、《财富自由革命之路》发起人，2019年6月4日，孙宇晨宣布以4567888美元拍下沃伦·巴菲特20周年慈善午宴名声大噪，后来孙宇晨因突发肾结石治疗，因故取消与巴菲特先生的午餐会面。

实际上，孙宇晨经常在微博上“蹭热点献爱心”。最近，罗永浩和王思聪相继因被曝限制高消费，成为舆论热点，孙宇晨主动站出来，表示愿意出资助他们还债。2018年底，ofo遭遇押金危机，12月19日下午，孙宇晨在微博上表示要帮朋友戴威给1万个ofo用户退押金，“杯水车薪，纯个人帮忙。”今年2月，热心人士赵宇从犯罪嫌疑人手里解救女孩，反被拘留14天，孙宇晨称要出资一千万对其进行补偿。近日王思聪被曝出限制消费。孙宇晨“不计前嫌”，称“这次不给100万了，直接帮你还债吧。都是创业者，相煎何太急！”

当然，没人知道这些钱到底给了还是没给。