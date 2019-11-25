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联发科携手英特尔，研发下一世代5G个人电脑方案

2019/11/25 22:08:46来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家11月25日消息 联发科今日宣布携手英特尔将其最新5G调制解调器引入个人电脑市场中。基于双方的合作，联发科与英特尔将于关键的消费及商用笔记本电脑市场部署5G解决方案，戴尔和惠普有望成为首波采用该5G解决方案的OEM厂商，首批终端产品预计将于2021年初推出。

联发科新推出的5G个人电脑调制解调器是基于先前发布的5G调制解调器Helio M70所开发，Helio M70是MediaTek首波5G旗舰智能手机系统单芯片的关键部分。据悉此次英特尔通过定制5G解决方案规格，重点关注笔记本电脑细分市场中的关键部署，联发科负责开发和制造5G调制解调器。英特尔还将开发和验证平台级软硬件集成，包括操作系统主机驱动程序，这套5G解决方案将横跨Windows、Chrome和Linux设备。

联发科总经理陈冠州表示:“MediaTek与英特尔携手研发用于个人电脑的5G调制解调器将成为推动5G普及化的重要组成部份，其应用将横跨家庭与移动平台。5G将开启个人数据运算的新时代，此次与业界领先的厂商英特尔合作，凸显MediaTek赋能全球市场5G技术的能力。得益于双方的合作，消费者将能在其个人电脑上更快速地浏览网页、欣赏流媒体和玩游戏，MediaTek透过5G将实现更多超乎想象的创新。”

英特尔执行副总裁兼客户端计算事业部总经理Gregory Bryant表示：“5G有望开启全新计算与网络连接水平，并将改变我们与世界的互动方式。英特尔和MediaTek的合作结合了具深厚技术的系统集成和网络连接的工程专家，共同携手为下一代全球最佳的个人电脑带来5G体验。”

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关键词：英特尔联发科5G

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