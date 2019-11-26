40.5亿美元！eBay宣布出售StubHub票务业务

北京时间11月26日凌晨消息，eBay周一宣布，该公司计划以40.5亿美元的现金价格将其StubHub业务出售给瑞士票务提供商Viagogo。

该交易预计将在明年第一季度结束之前完成，需视监管部门审批和惯例成交条件而定。

Viagogo CEO埃里克·贝克（Eric Baker）在就读商学院期间联合创立了票务公司StubHub，而据他接受采访时表示，在eBay于2007年以3.1亿美元的价格收购StubHub之前，他已经由于跟合伙人存在“分歧”而离开了这家公司。在从StubHub离职以后，贝克仍是该公司的股东，但在是否将这家公司作价出售给eBay的问题上没有发言权。

“如果是由我拿主意的话，我就不会把这家公司买回来，因为我原本就永远都不会卖，但到最后一切都解决了。”贝克说道。

贝克表示，他考虑这个问题已经有一段时间了。“合并这两家公司并真正覆盖全球，能有这种机会真是意义重大。”他说道。

StubHub发言人发表声明称：“埃里克显然看到了这两家公司（合并将可带来）的强大机会。他在19年前创立了StubHub，他对这家公司充满激情，因此才会组织自己的人力和财力将其买回来。他对这家公司是不遗余力的，这对公司未来的发展来说是非常棒的。”

在合并交易完成以后，StubHub和Viagogo将在70多个国家销售门票。交易声明称：“能让粉丝们无缝获得全球范围内更广泛的存票选择，并且能让卖家、团队和艺术家更加有效地接触到更广泛的全球观众。”

eBay和Viagogo发言人表示，这两家公司可能会独立运营一段时间，以便高管研究整合双方业务的最佳方式。

“StubHub和Viagogo合并后的公司将可实现效率，并可再投资于创新活动。”eBay发言人说道。

两家公司称其并不计划更换领导层。

贝克并未明确说明Viagogo将如何支付40.5亿美元的现金收购价。据外媒报道，目前而言Viagogo拥有摩根大通的债务融资承诺。

eBay将把此次交易的收入用于股票回购、股息支付和并购投资，临时CEO斯科特·申克尔（Scott Schenkel）在接受采访时说道。

今年7月有报道称，eBay正在推进可能出售StubHub的计划。而在此之前，eBay在3月1日宣布其正在对自身业务组合进行战略性评估。

申克尔在周一发布的新闻稿中表示：“过去几个月里，eBay的领导团队和董事会一直都在全面评估我们当前的战略和业务组合。我们得出的结论是，这是eBay和StubHub的最佳前进路线。”