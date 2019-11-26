团贷网案嫌疑人移送检方起诉，查封物里有2架飞机

IT之家11月26日消息 昨日晚间，东莞市公安局发布通报，“团贷网”涉嫌非法吸收公众存款案已侦查终结，相关嫌疑单位、人员已移送检察机关审查起诉。

通报显示，截至11月24日，在前期追缴冻结转移隐匿资金56.38亿元人民币的基础上，新增追缴冻结资金0.44亿元人民币，累计追缴冻结资金56.82亿元人民币、涉案股权和股票账户一批；新增查封扣押涉案房产14套、汽车4辆，累计查封扣押涉案房产64套、土地2块、飞机2架、汽车53辆（已拍卖第一批13辆）及物品一批；在前期已收回平台出借资金15.72亿元人民币的基础上，新增收回11.54亿元人民币，累计收回平台出借资金27.26亿元人民币。

以下为东莞市公安局通报全文：

2019年11月25日，东莞团贷网互联网科技服务有限公司（简称“团贷网”）涉嫌非法吸收公众存款案已侦查终结，相关嫌疑单位、人员已移送检察机关审查起诉。

截至11月24日，在前期追缴冻结转移隐匿资金56.38亿元人民币的基础上，新增追缴冻结资金0.44亿元人民币，累计追缴冻结资金56.82亿元人民币、涉案股权和股票账户一批；新增查封扣押涉案房产14套、汽车4辆，累计查封扣押涉案房产64套、土地2块、飞机2架、汽车53辆（已拍卖第一批13辆）及物品一批；在前期已收回平台出借资金15.72亿元人民币的基础上，新增收回11.54亿元人民币，累计收回平台出借资金27.26亿元人民币。

公安机关将继续全力做好案件的后续工作，特别是追赃挽损工作，做到应追尽追、应缴尽缴，最大限度地保护投资人的合法权益。希望广大投资人继续支持和配合检察机关、公安机关的工作，通过合法途径反映情况和表达诉求。

目前，有关部门已通过信用中国（东莞）对平台逾期借款人（公司）开展了三期催告，涉及借款人4250人（个），逾期信息已报至央行征信部门和百行征信机构，首批恶意逃废债信息已纳入征信系统。公安机关敦促广大借款人务必履行还款义务，逾期未还款的，有关部门将持续开展失信惩戒处理。涉嫌违法犯罪的，公安机关将依法追究法律责任。