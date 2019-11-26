华为nova 6 SE带壳手机渲染图曝光

IT之家11月26日消息 据Android Headlines消息，Android Headlines放出了华为nova 6 SE带壳手机渲染图。渲染图显示，华为nova 6 SE正面使用打孔屏设计，相机模组采用矩阵设计，四颗摄像头位于机身左上角，闪光灯位于摄像头的下方。

之前曝光的宣传图显示华为nova 6 SE将搭载麒麟810处理器，配备40W快充。除此之外，目前暂无更多华为nova 6 SE的相关信息。