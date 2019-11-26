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嫦娥四号任务中-荷低频射电探测仪天线展开

2019/11/26 9:51:27来源：IT之家作者：中国探月责编：骑士评论：

据中国探月工程微信号消息，11月14-16日，嫦娥四号任务“鹊桥”号中继星在轨工作18个月之际，嫦娥四号任务工程团队对中继星上所搭载的中-荷低频射电探测仪（NCLE）载荷实施了载荷三根天线展开工作。此次天线的展开标志着NCLE载荷正式进入科学探测阶段，且成为目前距离地球最远、可长期工作的空间射电天文台。

天线展开前后对比照片

中-荷低频射电探测仪（NCLE）是搭载在嫦娥四号任务“鹊桥”号中继星上的一台国际合作载荷，于2018年5月21日随中继星一同发射升空。本载荷使用三根独立正交的单极子射电天线，采取时变信息和频谱信息两种探测方式，对每根天线从宇宙空间中所获取的电场强度及其变化特征进行研究，揭示空间环境电场强度变化的天然诱因（如太阳和行星的无线电辐射）。

为此，中荷科学家仔细设计了天线展开方案，事前进行波频调试，卫星姿态调整，使天线达到正常工作温度，再从地面发布指令，实施天线展开操作。在天线展开过程中，同步开展了科学探测工作，获得在不同天线长度下宝贵的探测数据。展开后的三根天线将与载荷低噪声放大器、电子学箱组件构成NCLE整体，具备了在地月L2点区域可直接观测来自地球、木星等行星的射电爆发能力，并可以与嫦娥四号月面着陆器低频射电频谱仪和地球上的HF/VHF波段射电天文设备开展协同观测、积累和完善行星射电辐射的规律，为在射电波段探测系外类地行星或类木行星的存在和演化，提供新的原理和技术参考。

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关键词：嫦娥四号天线

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