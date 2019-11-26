安佰深张曦轲：让科学家成为青少年的偶像

“学好数理化，走遍天下都不怕”，这句口号曾在中国大地上流行，深刻影响了几代人，张曦轲正是其中一员。

在不久前结束的2019未来科学大奖周期间，身为安佰深私募股权投资集团全球高级合伙人兼大中华地区总裁，同时也是未来论坛创始理事之一的张曦轲接受新浪科技专访，谈论了他与这份公益事业间的故事，以及有关科学和科学家的思考。

相对于日常追求盈利的投资工作，未来论坛是纯公益性质，主要关注的是原创性的基础科学研究。在张曦轲看来，自己这一代人有着强烈的科学情结。人到中年，把有限的闲余时间投入到科学公益上，他们希望在今日社会营造一种科学氛围，让公众了解到科学的前沿知识，感受到科学的美好。“感受到科学是令人兴奋的，同时也感受到一些杰出的科学家就是时代的偶像、青少年的榜样”。

参与未来论坛的建设，改变了张曦轲对科学家的认识，他感受到这一群体的魅力，也希望让科学家们受到更广泛的关注。

谈缘起：有强烈科学情结

张曦轲现任安佰深私募股权投资集团的全球高级合伙人兼大中华地区总裁，负责安佰深在中国大陆、香港、台湾及东南亚地区的投资业务，投资项目包括新氧、搜房，智联招聘等。在加入安佰深之前，他曾任麦肯锡公司的全球资深董事、上海分公司董事长。

谈及为何参与到未来论坛这份跨界的公益事业，张曦轲表示，自己这一代人当中，绝大多数在高中或大学时都是学理工科，虽然由于种种原因最后没有从事科学工作，但也深刻体会到，在今天的社会去营造科学氛围、推崇科学精神，非常重要。尤其，需要让青少年一代有追求科学的热情。

虽然本身从事金融与投资方面的工作，在他看来，真正提高生产力还要依靠科学进步。“金融运作本身不会提高生产力，它只是在提高社会生产力的过程当中充当一个催化剂，提供一个激励机制”，“只有科学技术蓬勃发展的未来，才可能有大家生活水平的真正改善，有民族的复兴和人类的进步。”

张曦轲认为，社会上的氛围有时比较浮躁，缺乏对科学的推崇。而参与未来论坛的这五年，让他印象深刻的事情之一，就是感受到外界对科学以及科学精神的追求在增加。青少年对科学愈加向往，愿意从事科学事业的优秀青少年越来越多。

张曦轲认为，促成这种现象可能有三方面原因。概括起来，第一，公众对科学作用的认识在提升，更加意识到原始科学创新的重要性；第二，更多“偶像级”科学家为人所知。八十年代，没人不知道陈景润，现在也有一些科学家成为人们新的偶像；第三，从非常现实的角度看，青少年开始看到，从事科学可以给职业生涯带来很正面的作用。不仅有巨大的社会尊重，也可以在现实层面获得非常好的人生。

谈收获：科学家成为我的偶像

在时间不长的采访中，“偶像”一词被频频提起。张曦轲希望，通过未来论坛能够塑造科学家明星，吸引到更多的注意力。

时至今日，几乎不会有人否定科学的重要性，不过外界对科学家的印象，很多时候仍停留于以前的刻板印象。在不少人的意识里，科学家严肃、木讷而无趣。早先，张曦轲对科学家的认识也曾有偏差，而从事未来论坛建设多年，让他印象最为深刻的另外一点就是，自己接触到的科学家“真的和大家传统印象中的科学家挺不一样”。

“事实上完全相反”。张曦轲表示，通过与获奖的科学家们接触交流，会发现他们多才多艺，“很多人不仅有科学的素养，还有很多艺术的追求”，比如交响乐、绘画。同时，他们也会有非常强的语言能力，言语幽默，富感染力。

张曦轲谈到获得首届未来科学大奖-物质科学奖的薛其坤教授：他从农村走出来，现在不仅是一个在科学上非常了不起的人，演讲能力很强，英语也讲得很好，说话还很幽默。作为清华大学的副校长，还具备很大的领导才华与能力。

在张曦轲的感受中，这也是参与未来论坛工作中的主要收获之一：结识了一批杰出的科学家，感受到了他们巨大的贡献和巨大魅力。“他们本身成为我的偶像，也是很开心的一件事情”。张曦轲表示，希望接触对自己有影响的人，而“这些人对我产生影响”。

大概也是因为有着这些切身感受，张曦轲反复提到，为青少年树立榜样，让科学家成为他们的偶像。

此外，关于在未来论坛的收获，张曦轲还谈到两点。一个，是学到了很多前沿的科学基础知识。再者，从投资者的身份来看，对未来长远大势的判断能力得到提高：投资某个具体项目，更关注的可能是今后两三年的事情，但如果对未来十年的大趋势没有理解，可能两三年之内的中短期判断也会产生差错。

对张曦轲来说，未来论坛让自己更好地理解了未来。

谈期望：可以真正比肩诺奖

就国内基础科学研究的状况而言，张曦轲有着非常乐观的态度。

日本最近几年出现很多的诺贝尔奖获得者，常有舆论将中日情况做对比。在张曦轲看来，这主要是时间问题。他留意到，世界范围日内的华裔科学家正在快速成长，而这是厚积薄发的过程。在改革开放后，国内物质积累，人才集聚。张曦轲认为，今后三十年，在诺奖的每一个奖项，尤其是自然科学奖方面，中国可能都会有获奖者。

很多国人有诺奖情结，就未来论坛的发展而言，张曦轲认为未来科学大奖有朝一日可以比肩诺奖。

从2015年创立至今，未来论坛吸引到越来越多的科学家、企业家、投资人参与，公众的关注度也持续提升。在张曦轲看来，它的发展已经远远超过当初的预期。“或许是天时地利人和”，张曦轲想，“可能我们正好在一个合适的时间做了一件合适的事情。”

谈及未来论坛的未来，张曦轲提到两点新的期望。

其中之一，就是希望未来科学大奖可以真正比肩诺贝尔奖。“这个奖是长期永续的。可能二三十年之后，全世界对未来科学大奖的认知和对诺贝尔奖的认知可以不相上下”。这也是未来论坛建设者们的一个重大愿景。

第二，张曦轲希望未来论坛能够影响未来，特别是影响青少年。“希望能够看到今天参加我们论坛活动的这些青少年，在二十年或者三十年后，其中也会诞生未来科学大奖的获奖者。”

1901年，具备国际性的诺贝尔奖创立，此后成为世界范围内关注度最高的科学大奖。对创立仅四年的未来科学大奖来说，想与之比肩还有很长的路要走。同时，对参加未来论坛向科学家提问的青少年而言，他们与科学的缘分能有怎样的结果，也需要时间给出答案。

不过，大的趋势可以预测，当越来越多的注意力投向科学与科学家时，科学事业的发展之路必定更加稳健。