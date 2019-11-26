低至234元/月，1亿像素手机小米CC9 Pro限时享受「12期免息分期」

IT之家11月15日消息 小米CC9 Pro采用后置1亿像素五摄像头，电池容量为5260mAh，价格为2799元起。今天小米手机宣布，CC9 Pro限时享受「12期免息分期」，最低每月仅需 234元，即可拥有 1亿像素、五摄四闪、双光学防抖、10倍混合光学变焦的拍照手机。

小米CC9 Pro采用全曲面机身，搭载6.47英寸双曲面屏，通过德国莱茵低蓝光认证，拥有3.43mm下巴，共有冰雪极光、魔法绿境与暗夜魅影三种配色。

配置方面，小米CC9 Pro搭载骁龙730G处理器，内置5260mAh条形快充电池，全系标配30W闪充。此外还具有全球首款超薄光学屏幕指纹，Hi-Res Audio认证，等效1cc超大音腔设计，NFC与红外，3.5mm耳机孔等特点和功能。

相机方面，小米CC9 Pro后置五摄为超长焦摄像头（支持10倍混合变焦和50倍数字变焦）+1200万像素50mm经典人像镜头+一亿像素主摄像头+2000万的广角摄像头（117°大视角）+超近微距摄像头。此外，小米CC9 Pro尊享版采用了8P镜头。

价格方面，小米CC9 Pro 6GB+128GB售价2799元，8GB+128GB售价3099元，8GB+256GB尊享版售价3499元。