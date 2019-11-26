通用汽车总裁：在解决这三大问题前，电动汽车不会成为主流

11月26日消息，据国外媒体报道，当地时间周一，通用汽车总裁马可·睿思（Mark Reuss）表示，在解决续航里程、易用性（充电基础设施）和成本这三个问题之前，电动汽车不会成为主流。

马可认为，续航里程是电动汽车被接受的最大障碍。今年8月，通用汽车宣布，其2020款雪佛兰Bolt EV的续航里程将增加21英里，达到259英里（约合417公里）。

他表示，对于那些考虑购买电动汽车但没有购买的人来说，缺少充电站是首要原因。因此，制造商、充电公司、行业团体和各级政府必须共同努力，在尽可能多的地点提供公共充电服务，以让电动汽车得到广泛接受。

今年5月，通用汽车证实，它将与美国最大的建筑公司柏克德（Bechtel）合作，在全美各地建设数千个电动汽车快速充电站，这是其大型电动汽车充电网络的一部分。这两家公司计划部署对所有电动汽车开放的充电站，无论是在高速公路上还是在市中心。

此外，马可表示，拥有电动汽车的另一个好处是运营成本低，但购买价格通常要高得多。大多数电动汽车车主表示，他们的平均运营成本约为汽油动力汽车车主的三分之一。随着电池技术提高效率和降低成本，电动汽车的购买价格也会相应下降。

有外媒称，对大多数美国人来说，电动汽车已经是一个很好的选择，而阻碍电动汽车普及的关键障碍是缺乏消费者教育。更准确地说，消费者的错误教育才是关键的障碍。

通用汽车的目标是，在2023年前推出20款全新的全电动汽车，其中包括基于雪佛兰Bolt纯电动车打造的两款电动车型。