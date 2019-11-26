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荣耀V30系列采用MATRIX CAMERA相机矩阵：软硬协同技术

2019/11/26 15:42:12来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家11月26日消息 今天下午荣耀在北京举行发布会，荣耀V30系列正式发布。相机方面，该机采用MATRIX CAMERA相机矩阵，官方称这是一种软硬协同的技术框架，通过分布式的RAW域AI算法矩阵，借助自研达芬奇架构NPU和麒麟ISP强大处理能力，与联合设计的光学系统深度融合，带来综合影像能力质的提升。

荣耀V30后置三摄，分别是4000万像素超感光主摄（1/1.7英寸感光元件，RYYB传感器，f/1.8）+800万长焦镜头（3倍光学变焦，四轴OIS光学防抖，f/2.4）+800万超广角镜头（f/2.4），同时搭载激光对焦传感器。其中，4000万像素超感光主摄采用荣耀独家深度定制索尼IMX600，为RYYB传感器，1/1.7英寸大底，四合等效像素2.0um。

荣耀V30 Pro采用超感光电影相机矩阵，拥有双主摄摄像系统，分别是1200万独立电影镜头（五轴视频智慧防抖，16:9定制传感器，f/2.2）+4000万超感光主摄PRO版（1/1.7英寸感光元件，RYYB传感器，OIS光学防抖，f/1.6）+800万长焦镜头（3倍光学变焦，OIS光学防抖，f/2.4），另外也搭载激光对焦传感器。

荣耀V30支持超高拍照感光度，其中荣耀V30 Pro支持409600超高感光度，荣耀V30支持204800超高感光度。同时荣耀V30 Pro支持12800超高视频感光度。

自拍方面，荣耀V30系列支持3200万高清+ 800万超广角双摄自拍。

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关键词：荣耀V30

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