全球并购狂欢日：24小时成交逾700亿美元

北京时间11月26日消息，并购热潮正席卷从东京、巴黎到旧金山的董事会，为全球股市破纪录的上涨火上浇油。

在两起超大型并购交易的推动下，本周一全球企业宣布的并购交易总额达到700亿美元以上。其中一起交易是美国最大在线券商嘉信理财以260亿美元收购业内第二的TD Ameritrade；另一起是法国奢侈品巨头路威酩轩（LVMH）以162亿美元收购美国奢侈品零售商蒂芙尼。

此外，还有至少8起交易的价格超过10亿美元，其中包括瑞士制药巨头诺华(91.3, 0.82, 0.91%)斥资97亿美元收购美国生物科技公司The Medicines Co，以及日本三菱集团以41亿欧元收购荷兰能源公司Eneco。

尽管这些交易没有一个单一的主题——从行业整合到将收入多样化，以摆脱萎靡不振的国内市场——但有一个共同点是，随着各国央行转向刺激模式，收购方正在利用更廉价的融资。

与此同时，全球衰退担忧的消退以及贸易冲突的缓和迹象也使企业高管们更有信心放手一搏。

香港安德思资产管理公司的董事总经理布罗克·西尔弗斯（Brock Silvers）表示：“最近的并购爆炸反映了不可否认的经济乐观情绪，美国享受着低通胀和低失业率，美联储转向鸽派……全球投资资本充足而且廉价。”