【IT之家评测室】拍照和性能兼备的5G旗舰，荣耀V30 Pro首发评测

作为荣耀家族旗舰的荣耀 V30系列新品，选择在2019年末姗姗来迟。这其中最大的原因要数它所搭载的5G版麒麟990系列芯片了。除此之外，荣耀也致力于将最新的技术快速应用到产品中，在V30系列身上，家族特有的专属功能几乎形成了矩阵，也让我们对这款产品的表现比较期待。

现在，IT之家已经提前拿到了荣耀V30 Pro，它究竟会给我们带来怎样的体验呢，赶紧跟着小编来看看吧。

第一部分：外观及系统

荣耀V30 Pro有三种配色，它们分别是冰岛幻境、幻夜星河、魅海星蓝，IT之家此次拿到的是“魅海星蓝”配色，存储版本是8GB+128GB的高配版。

拿上手之后会感觉机身比较修长，因为荣耀V30 Pro采用了比较特别的20：9全贴合Incell屏幕，尺寸为6.57英寸、2400x1080FHD+分辨率、像素密度为400PPI、91.46%的屏占比，并坚持采用LCD材质，这块屏幕支持DCI-P3色域，NTSC色域高达96%，拥有16.7M色深，同时还获得了莱茵低蓝光认证。

值得一提的是，荣耀V30 Pro拥有电影级调色，在播放视频的时候能够智能调节画面的对比度和饱和度，使其看起来更加生动。而且尽管不是OLED屏幕，它仍然提供了全局深色模式，夜晚使用手机对眼睛更好。荣耀V30 Pro还支持类似Kindle显示效果的电子书模式，长时间阅读不累眼。

荣耀V30 Pro的前置镜头采用了3200万+800万超广角的魅眼双摄组合，支持自动补光，自然美颜、人像虚化、智能AI HDR+、超广角自拍依旧人像超级夜景模式，玩法十分丰富。

荣耀V30 Pro的屏幕顶部有一个隐藏式设计的听筒，并连着两条天线带延伸至中框。

其底部是复式双Sim卡槽、USB-C接口以及扬声器。

荣耀V30 Pro右侧有一枚音量键和可按压式电源键，兼备指纹识别功能。由于电容式指纹技术非常成熟，解锁体验自然是流畅精准。

来到机身背面，荣耀V30 Pro采用的是雾面磨砂材质的3D玻璃，配合魅海星蓝的机身颜色，看起来非常深邃，在光线下转动手机还能看到亮蓝色的光带；摸上去细腻亲肤，手感相比荣耀之前的机型提升也很明显。

它的背面元素非常简洁，左上角是圆角矩形造型的Matrix Camera多维相机矩阵。

荣耀V30 Pro底部居中的位置有个荣耀Logo，除此之外再无它物。

荣耀V30 Pro这次搭载了全新的Magic UI 3.0.1。在摒弃了之前的阴影设计之后，视觉和UI风格相比以前更加清爽，配色更加活泼大胆。

Magic UI 3.0.1也加入了深色模式，晚上使用手机更加舒服。不过，目前适配深色模式的第三方软件还比较少，比如自家的相册已经适配，IT之家却还是原来的白色风格。

在辅助功能中，有个非常有趣的功能，叫做旅行助手。一旦打开它，只要身处比较著名的景区，手机就会根据你的定位在早上6:00-晚上9:00为你推送景点信息，可以说是比较方便和贴心了。目前这项功能已支持31个省/直辖市/自治区，覆盖率相当高。

另一个比较特色的功能就是YOYO智慧助手了，它可不仅仅是语音助手，而是囊括了多种AI识别功能的工具集合。比如在电商平台识别商品图片，可搜索同款产品，并给出若干平台的价格和链接；在网页和App中识别文字和图片，进行提取、搜索、翻译等操作。

YOYO智慧助手还会根据你已经选择的出行方式和当前的天气信息给你推送合理的出行安排；在桌面通过下拉手势呼出的本地搜索，也可以直接显示网页和在线内容，等于整合了一个轻量版的浏览器在其中。这些都是荣耀V30 Pro对自身强大的AI性能进行合理的拓展应用，让用户真正感知到AI的便捷和实用。

第二部分：拍照&影像

荣耀V30 Pro这次搭载了三颗镜头，从上到下依次排列有4000万超感光主镜头，传感器是索尼IMX600，它采用了RYYB滤镜阵列设计，搭配f/1.6 大光圈，ISO最高可达409600，也是镜头硬件上的最大亮点。然后1200万电影镜头以及800万像素长焦镜头。其中4000万主镜头和800万长焦镜头中均加入OIS四轴光学防抖，保证相机在抖动环境中依然可保持成像稳定。

在放出样张之前，我想先说说荣耀V30 Pro相机中的一些特色功能。在相机主界面的最左侧有个趣AR的功能，可以借助人脸识别和AR滤镜，智能生成一些动感的GIF效果，效果大多非常炫酷，由于滤镜后期可以不断更新，可玩性还是比较高的。



如果你不满足照片和动态的GIF图，还可以借助相机中的短视频功能，运用其中的各种AI魔法滤镜，对人物或周围的环境进行换装，实时生成小视频，甚至一键上传/分享到抖音，不过这个功能只适合竖屏拍摄，如果横过来拍，特效的效果就会有所折扣啦。



接着来看看实际的样张表现。在室外光线充足的情况下，荣耀V30 Pro的样张色彩还原准确，解析力非常不错。其默认拍照模式下，AI场景识别会自动开启，但并不会将色彩变得非常浓艳而失真，整体的观感非常出色。

▲未开启HDR

▲开启HDR

在光线较暗的地方，荣耀V30 Pro的曝光也很足，画面亮度比实际要高一档。而开启HDR后，动态范围会有进一步的提升，不过对画面色温的修正有点激进，就看大家能否接受了。

在3倍变焦下，无论是水里游动的鸭子、斑驳的水波、还是远处的楼群，天上的积云，荣耀V30 Pro都表现的不错，解析力强劲，画面纯净没有涂抹。AI场景识别会增加一些锐化，但恰到好处不显过分。只是色彩有时候会偏红。

在大光圈模式下，即使是主体非常杂乱的草堆，荣耀V30 Pro也能清晰的识别和区分前后景，虚化效果非常自然，层次感也比较明显。

▲后置人像

▲前置广角人像

后置人像的表现上，荣耀V30 Pro能够准确的抠出人物，将后面的背景虚化，使被摄人物更加突出，也具备一定的纵深感。而前置镜头的广角模式人像，即使不开启美颜，也会对人的面部皮肤进行一定的优化，让肤色更显白净，但默认不会对背景进行虚化。

▲仓鼠实际大小

▲1x超级微距

▲3x超级微距

荣耀V30 Pro拥有超级微距模式，并且在拍摄微距的时候，可以在0.6倍的广角端至3倍的变焦间自由切换，原本只比花生米大一点的仓鼠模型，在广角端就已经够近了，但你还可以放大到3倍，从而拍清楚小仓鼠脸部的细节和纹理。

▲1x后置

▲0.6倍超广角后置

通常来说，室内是手机镜头最容易表现的场景，那借助荣耀V30 Pro的广角模式，往往可以拍出比较富有张力的画面。在光线的表达和解析力上，无论是1x还是超广角都毫无问题，只是超广角模式下颜色上似乎与1x稍有不同。

来到夜晚，荣耀V30 Pro的4000W像素的RYYB主摄开始发威，即使直接用普通模式，并放大到3倍变焦进行拍摄，画面都非常的纯净，细节和高光压制也非常不错。

▲默认模式

▲夜景模式

或许是因为感光元件的升级，在光源丰富的场景中，开不开启超级夜景进行拍摄，画面的区别仅仅在于暗部的亮度以及灯牌文字的颜色，整体的观感差异并不明显。

▲默认模式

▲夜景模式

即使在场景比较复杂，环境更暗的地方，普通模式和超级夜景模式的差别依旧不大，除了超级夜景模式下左侧的树木细节更多，整体亮度更高之外，你很难再从它们的身上找不同。

▲默认模式

▲夜景模式

当然，到了极限弱光环境，周围都漆黑一片，只有零星的点光源和片光源存在时，超级夜景的作用就比较明显了，画面整体的亮度增加了不少，拍摄到的细节自然也丰富了很多。

第三部分：配置&性能

荣耀V30 Pro这次搭载的5G版的麒麟990系列旗舰芯片，它是基于7nm+EUV制程工艺打造八核处理器，拥有2颗A76超大核，2颗A76大核以及4颗A55小核的设计。并首次将5G Modem集成到SoC上，整个芯片晶体约103亿晶体管。

在5G效能方面，它同时支持NSA / SA架构，理论峰值下载速率最高可达2.3 Gbps，理论峰值上行速率最高可达1.25Gbps。

有意思的是，在中国移动所发布的2019年智能硬件质量报告中，有两项关于5G手机的测试，麒麟990系列芯片和华为Mate 30 Pro 5G版分别以第一名的成绩位列榜首。

GPU部分则采用16核心Mali-G76 GPU，性能较前代提升了6%，能效比提升了20%。当然，最重要的提升还是基于架构和性能所带来GPU Turbo 4.0图像引擎加速技术以及针对游戏场景深度优化的Kirin Gaming+ 2.0技术，使手机能够充分发挥GPU的性能。

而NPU方面，麒麟990系列采用自主研发的新一代达芬奇架构，5G版更是拥有双大核+微核的组合，其中大核负责大算力场景，微核完成低功耗场景，微核能效相比大核最高可提升24倍，让性能和功耗达到平衡。

除了强劲的处理器性能，荣耀V30 Pro同时配备了LPDDR4X的大内存和UFS3.0的闪存，还有双卡双待双VoLTE，并支持5G智能选网技术，自动侦测网络环境，并且针对信号不佳的地方（如室内、电梯、地铁、地下商场等）进行智能优化，确保用户在5G/4G网络上获得最佳的体验。通过GeekBench的跑分来看，CPU的理论单核性能甚至比高通骁龙855 Plus还要高出200分左右，多核与之持平，总体表现不俗。

那在实际的游戏测试中，由于一些原因我们没能用快否记录完整的数据，不过在王者荣耀、和平精英和崩坏3这三款主流手游的性能表现上，三者在开启最高画质和帧数支持的选项后，在比较复杂的游戏场景中都能接近满帧运行，用户完全不用担心卡顿和延迟的情况出现。三款游戏在连接WI-FI的环境下各自运行30分钟后，耗电和发热的表现如下：

王者荣耀30分钟耗电7%、正面最高温35.7度、背面最高温35.9度；

和平精英30分钟耗电8%，正面最高温35.5度、背面最高温36.2度；

崩坏三30分钟耗电10%，正面最高温36.1度、背面最高温36.8度；

Magic UI 3.0.1中的游戏助手和游戏空间也再次升级，游戏空间提供了一个更加独立管理游戏和外接手柄等配件的页面，通过游戏空间启动游戏会自动进行多项智能优化，用起来更加傻瓜方便。那如果想在进入游戏之后进行更详细的调节，也可以在横屏握持手机的状态下，通过屏幕左侧考上的边缘向内滑动呼出游戏助手，里面提供了诸如游戏免打扰、录屏、网络加速等实用的功能，帮助玩家获得更好的游戏体验。

第四部分：充电续航

荣耀V30 Pro的电池容量为4100mAh，IT之家针对日常使用进行了系统的续航测试。测试环境为：系统亮度50%，音量50%，Wi-Fi、蓝牙开启，测试内容及结果如下：

通话30分钟，耗电4%；

Wi-Fi环境下刷淘宝30分钟，耗电9%；

Wi-Fi环境下刷微信30分钟，耗电5%；

Wi-Fi环境下刷《IT之家》App 30分钟，耗电5%；

戴耳机在线听音乐30分钟（息屏），耗电6%；

在线播放《哔哩哔哩》1080P视频60分钟，耗电12%；

玩《和平精英》30分钟，耗电8%；

拍照30分钟，耗电8%。

待机8小时，耗电2%

剩余电量41%

荣耀V30 Pro这次配备了40W的快充，在IT之家的充电测试中，15分钟充入30%，30分钟充入63%，53分钟完全充满，总共耗时不到一小时，非常生猛。

我们还拿到了荣耀刚刚推出的27W无线充电器，它支持德国莱茵TÜV安全快充认证，采用C型立体散热风道设计，正面为织面纹理，背面为磨砂材质，外形比较小巧，拿它给荣耀V30 Pro充电，也可以在30分钟充入49%的电量。

总的来看，荣耀V30 Pro的续航和充电表现都很不错，足够满足主流消费群体日常的使用习惯。

总结

荣耀V30 Pro作为荣耀系列今年的旗舰机型，各方面的表现均衡且到位，不论是性能、5G和功耗续航，都符合旗舰的定位。拍照方面，由于4000万像素RYYB排列的IMX600主镜头的加入，实际表现可以用惊喜来形容，尤其是夜景方面。而在AI方面，荣耀系列一直比较注重实际的应用和体验，这次更是藉助麒麟990强大的NPU性能发掘出多个功能，相信以后一定会迸发出更大的潜力。