报废电动车有去处，世界最大废旧电池回收公司从中提取镍和钴

11月26日消息，据国外媒体报道，格林美股份有限公司董事长许开华曾是大学教授，其创办的格林美正在通过回收电动汽车废旧电池而获取更多电池制造原材料。

格林美生产从镍、钴和锂中提取的高纯度化学物质。公司业务从非洲和东南亚的钴和镍矿延伸到大众汽车和宝马汽车的发动机，并成为供应链的中心。该公司在印尼还设有一家工厂，这将使其得以避开印尼对关键原材料镍的出口禁令。除此之外格林美还是世界上最大的废旧电池金属回收公司。

未来十年，随着全球汽车制造商不断推出电动汽车，对这种化学物质需求将逐年扩大。

伦敦咨询公司循环能源存储(Circular Energy Storage)创始人汉斯·埃里克·梅林(Hans Eric Melin)参观了格林美的设施，他表示，格林美在整个电池供应链中拥有“独特的地位”。“他们有效利用了自己曾经是回收商的历史角色，现在已经成为领先的电池材料公司之一。”

图示：格林美工厂中正在回收的汽车

现年53岁的许开华曾在中南大学专门从事金属回收研究。他的目标是，未来十年随着越来越多的电动汽车电池重新回到供应链，格林美将收集并处理中国30%的报废电动汽车电池。

“现在每个人都在谈论回收电池，这是一个非常热门的话题，但很少有人能做得很好，”许开华表示。

相关数据显示，到2030年，大约39000吨钴和125000吨镍可能来自废旧电池，这有助于弥补资源开采供应的短缺。特别是对于钴而言，回收废电池将满足超过10%的预期需求。到2025年，格林美计划回收8500吨钴和19000吨镍。

去年10月份，格林美与刚果民主共和国的全球最大钴矿商签署了一项为期5年的协议，将从后者获得很大一部分钴。