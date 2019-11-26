【IT之家评测室】荣耀MagicWatch 2体验：好看又好用，续航真给力

说到荣耀这个品牌，相信很多家友第一时间想到是它旗下的手机，其实荣耀在智能家居以及智能穿戴领域的关注度也是非常高的。在荣耀V30系列新品的发布会上，荣耀MagicWatch 2也随之一同发布。IT之家也是拿到了这款产品，经过一段时间的使用，小编来和大家简单分享一下自己的使用体验。

外观

先来看看包装，荣耀MagicWatch 2的包装盒延续了上一代的方盒设计，顶部除了一个“HONOR”的Logo别无他物，旁边有着若隐若现的手表外观轮廓图案。中间写有“HONOR MagicWatch 2 46mm”字样。

打开包装盒就能看到手表本体了，内容物还有说明书、充电底座和数据线一条。





荣耀MagicWatch 2在继承一代的经典表外观之外，采用了一体化2.5D玻璃表面设计，屏幕与边框的过渡更加平滑，观感比一代更轻薄时尚。在46mm款式中，荣耀MagicWatch 2的表镜采用斜面雕塑设计。





翻转手表来到背面，可以看到心率传感器和充电口位于中央，右侧边框位置有一个麦克风开孔。另一侧为电源键和功能键，中间为扬声器。





屏幕方面，荣耀MagicWatch 2采用了一块1.39英寸AMOLED材质的圆形表盘，分辨率为454×454，PPI 326。屏幕观感非常细腻，显示效果还是不错的。屏幕亮度最高可达800nits，在阳光下也能看清显示信息。





表体的材料采用了金属加塑胶；表带部分为氟橡胶（其他款式有皮带版），46mm款的宽度为22mm，适配手腕周长140-210mm。





手表配备了磁吸触点式充电底座，将手表轻轻防止在底座上，便可吸附开始进行充电操作。





外观部分大概介绍到这里，下面讲讲荣耀MagicWatch 2的功能。

连接与使用

荣耀MagicWatch 2长按右上方电源键即可开机，手机端下载华为运动健康App后，在设备中选择手表型号即可快速添加设备至手机端App中。

在交互操作上，荣耀MagicWatch 2的逻辑非常简单，下拉菜单，上滑通知，从左侧往右滑动返回，手表拥有两枚实体按键，其中右上角那枚按键可以打开手表的菜单，而右下角那枚按键则是可以快速跳转到锻炼界面。此外支持手腕倾斜唤醒。

荣耀MagicWatch 2拥有开放的表盘市场，表盘的选择与调整需要在运动健康App中进行。目前有150款左右的不同风格与主题的精美表盘可供用户选择和编辑，以满足用户不同场景搭配的需要。

此外，荣耀MagicWatch 2中内置了相册表盘功能，即支持表盘自定义，用户可以在App中添加手机里的图片作为表盘背景（iOS不支持）。同时支持表盘一碰传功能，用户使用华为手机拍照或者是手机内存的照片，都可以通过NFC触碰的方式转化为手表表盘背景，操作更加方便快捷。值得注意的是一碰传功能默认关闭，需用户在手表设置中激活后即可使用，且该功能仅支持华为/荣耀EMUI10.0以上手机。

与前代产品相比，荣耀MagicWatch 2的46mm款式新增了蓝牙通话功能，其搭载了麒麟A1全球首款BT/BLE双模5.1可穿戴芯片，支持超级蓝牙并大幅度提升连接传输速率，同时也拓宽蓝牙连接距离范围。官方宣称在空旷无遮挡环境下，蓝牙通话距离可达150米。实测在IT之家的办公室中，手机（华为P30 Pro）放置在视频拍摄间，小编走出IT之家的办公室门后手表依旧与手机保持连接状态，并且仍可进行通话功能。再往外走十几米才提示蓝牙断开连接，其间隔了两道石墙。可以看出荣耀MagicWatch 2的蓝牙连接范围还是很可观的。这项蓝牙通话功能可以在用户居家做家务，或是运动过程中不方便使用手机接电话时，带来更便捷的体验。

除了蓝牙通话，荣耀MagicWatch 2还支持来电提醒、信息提醒（短信，电子邮件，日历，社交应用）等手机提醒功能。可帮助用户解决手机不在身边或手提行李箱、笔记本电脑时，不方便拿出手机接听电话、查看讯息的问题。

得益于荣耀MagicWatch 2 46mm款式新增的扬声器，手表支持独立音乐播放功能。通过华为运动健康App可将手机里的音乐导入到手表当中，小编手中的这台荣耀MagicWatch 2 提示剩余存储空间大约2300MB，塞进去几百首MP3自然绰绰有余。如此一来运动中不带手机也能听歌，锻炼时可以使用手表直接播放音乐，也可以将手表连接蓝牙耳机，轻装上阵也可享受音乐。此外在正常使用手机听音乐时，还可以通过手表快速进行切歌、调节音量等操作。

在便捷支付方面，前面提到的表盘一碰传利用到了荣耀MagicWatch 2的NFC功能，在华为运动健康App中可以对手表添加公交卡，与手机上的NFC刷卡相同，支持的地区和卡种也很丰富。此外手表还支持移动扫码支付功能，绑定支付宝后，向其充值零钱，即可在手表上使用支付码。这两项功能很大程度上方便了用户在出行和生活支付方面的需求。

在运动功能方面，荣耀MagicWatch 2支持户外跑步、室内跑步、户外步行、室内步行、户外骑行、室内骑行、泳池游泳、开放水域游泳、登山、徒步、越野跑、铁人三项、椭圆机、划船机、自由活动15个专业运动模式，进入运动模式可在手表端进行操作。活动数据可直接在手表中进行阅览，也可在手机端华为运动健康App中查看。

荣耀MagicWatch 2支持HUAWEI TruSleep™睡眠检测技术，通过心率判断出入睡情况，基于用户整晚的睡眠情况，可以识别6大类典型睡眠问题：入睡困难/睡眠浅/夜间易醒/早醒/多梦/作息不规律，针对各种睡眠问题，用户可以根据App上的睡眠建议、睡眠音乐和舒缓解压等服务来改善睡眠习惯，提升睡眠质量。

实测打开App便可以看到前一晚的睡眠记录，拖动按钮可以看到各个时间段的睡眠情况，下面是更详细的数据分析和一些助眠功能，点开数值不正常的项目后可以看到一些名词解释和参考建议。

荣耀MagicWatch 2支持HUAWEI TruSeen™3.5智能心率监测功能，在运动中手表可针对多种运动模式进行适配，不管是步行、跑步、骑行甚至是游泳，荣耀MagicWatch 2都可以实现准确的心率监测，并获得更准确的卡路里消耗评估、运动强度评估等数据。

另外荣耀MagicWatch 2通过301医院启动心脏健康研究计划，用户下载心脏健康研究App后，结合301医院远程管理服务平台上70多家协作医院，可以得到心律失常确诊、治疗、跟踪随访服务。同时还面向广大用户首发早搏筛查功能，全天24小时监测，进一步为用户带来健康保障。其中房颤筛查的准确率高达97.8%，并且App内可以添加亲友关注列表，这样一来即使不在家人身边也能了解到一些他们身体健康情况（尤其是心脏健康情况）。不过它并不是医疗器械，测量数据和结果仅供参考，不作为医疗诊断。（iOS不支持）

其他功能方面，荣耀MagicWatch 2提供了秒表、计时器、闹钟、找手机、手电筒等小功能，不过它的手电筒是通过点亮屏幕实现。用它在漆黑的环境下找个手机还是足够的，可以用于应急。

续航方面，荣耀MagicWatch 2 46mm搭载了455mAh的电池。小编拿到这款手表时还有70%的电量，其间手表与手机时刻保持连接，亮度为自动，开启NFC，开启连续测试心率和压力自动检测，使用了84小时后仍有40%的电，这样的续航表现让小编非常惊讶，如此算来官方宣传的14天续航应该不是问题。

总结

荣耀MagicWatch 2作为荣耀手表系列的升级产品，小编对它的续航表现非常满意，尽管不能安装第三方App，但该有的功能也一应俱全。荣耀MagicWatch 2的外观设计也非常符合当代年轻人的审美，运动与时尚做到了很好的平衡，其1099元起的售价也是诚意满满。这样一款颜值与实力并存的手表，不知是不是你的菜呢？