realme UI即将推出，基于ColorOS 7打造

IT之家11月26日消息 据realme印度社区官方消息，realme UI即将推出，基于ColorOS 7和安卓10打造。

官方介绍称，全新的realme UI将于2020年1月正式发布，官方表示新的用户界面将具有有趣的自定义功能，比如应用程序图标，形状和大小以及字体更改等选项；还有更流畅的交互界面等。

据了解，2019年12月18日将针对realme X2 Pro发布一个特殊的ColorOS 7测试版。已经参与ColorOS 6.7计划的realme XT用户也将在11月底之前收到ColorOS 7更新。

此外，官方也正式公布了realme UI升级计划，realme 3 Pro和realme XT手机将于2020年1月开始接收更新；realme X和realme 5 Pro将于明年2月更新；realme X2 Pro为3月；realme 3和realme 3i将于4月更新；realme 5和realme 5s将于5月更新；realme 2 Pro将于6月收到更新。最后，realme C2将在2020年的第三季度收到更新。

最后，这是realme印度的升级计划，国行版本能否推出realme UI还有待官方正式公布。