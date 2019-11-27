惠普第四财季净营收154亿美元，净利同比降73%

新浪科技讯北京时间11月27日凌晨消息，惠普今天发布了2019财年第四财季及全年财报。报告显示，惠普第四财季净营收为154.07亿美元，比去年同期的153.66亿美元增长0.3%；净利润为3.88亿美元，比去年同期的14.51亿美元下降73%。惠普第四财季业绩以及2020财年第一财季盈利展望均超出华尔街分析师此前预期，从而推动其盘后股价涨逾2%。

第四财季业绩概要：

在截至10月31日的这一财季，惠普的净利润为3.88亿美元，比去年同期的14.51亿美元下降73%。惠普第四财季每股摊薄收益为0.26美元，比去年同期的0.91美元下降71%。不计入一次性项目（不按照美国通用会计准则），惠普第四财季调整后净利润为9亿美元，比去年同期的9亿美元增长4%；调整后每股收益为0.60美元，比去年同期的0.54美元增长11%，这一业绩超出分析师此前预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，14名分析师此前平均预期惠普第四财季每股收益将达0.58美元。

惠普第四财季净利润和每股收益（不按照美国通用会计准则）中分别除去了2.57亿美元和每股0.17美元的税后调整，这项调整与重组及其他支出、并购相关支出、无形资产摊销支出、非运营退休相关支出或信贷以及税收调整有关。

惠普第四财季净营收为154.07亿美元，比去年同期的153.66亿美元增长0.3%；不计入汇率变动的影响，惠普第四财季净营收比去年同期增长1.8%，这一业绩超出分析师此前预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，12名分析师此前平均预期惠普第四财季净营收将达152.7亿美元。

惠普第四财季运营利润率为6.1%，比去年同期的6.5%下降0.4个百分点。不按照美国通用会计准则，惠普第四财季运营利润率为7.3%，比去年同期的7.0%上升0.3个百分点。

第四财季各部门业绩：

按照业务部门划分，惠普个人系统集团第四财季营收为104.26亿美元，比去年同期的100.64亿美元增长4%，不计入汇率变动的影响为同比增长5%；个人系统集团第四财季运营利润率为5.3%。其中，商业部门净营收同比增长8%，个人消费者部门净营收同比下降4%；总出货量同比增长8%，其中笔记本出货量同比增长9%，台式机出货量同比增长5%。

惠普打印集团第四财季营收为49.82亿美元，比去年同期的53.00亿美元下降6%，不计入汇率变动的影响为同比下降5%；运营利润率为15.6%。第四财季的总硬件出货量同比下降9%，其中商业硬件出货量同比下降1%，个人硬件营收同比下降10%。

惠普第四财季企业投资为零，相比之下去年同期为100万美元。

惠普第四财季物料营收同比下降7%，不计入汇率变动的影响同样为同比下降7%。

全年业绩：

在整个2019财年，惠普的净营收为588亿美元，比2018财年的585亿美元增长0.5%，不计入汇率变动的影响为同比增长2.0%。惠普2019财年净利润为32亿美元，比2018财年的53亿美元下降41%。惠普2019财年的每股摊薄收益为2.07美元，比去年同期的3.26美元下降37%。不按照美国通用会计准则，惠普2019财年的调整后净利润为34亿美元，比2018财年的33亿美元增长3%；调整后每股收益为2.24美元，比去年同期的2.02美元增长11%。

惠普2019财年的运营利润率为6.6%，与2018财年的6.6%相比持平。不按照美国通用会计准则，惠普2019财年的运营利润率为7.3%，比2018财年的7.1%上升0.2个百分点。

其他财务信息：

惠普第四财季总成本和支出为144.63亿美元，高于去年同期的143.72亿美元。其中，营收成本为124.83亿美元，低于去年同期的126.69亿美元；研发支出为3.89亿美元，高于去年同期的3.54亿美元；销售、总务和行政支出为14.05亿美元，高于去年同期的12.63亿美元；重组及其他支出为1.34亿美元，高于去年同期的4000万美元；并购相关支出为2300万美元，低于去年同期的2600万美元；无形资产摊销支出为2900万美元，高于去年同期的2000万美元。

惠普第四财季业务运营活动所提供的净现金为6亿美元。截至第四财季末，惠普的应收账款总额为60亿美元；应收账款周转天数为35天，与上一季度相比增加2天。截至第四财季末，惠普的库存总价值为57亿美元，库存天数为41天，比上一季度减少3天。截至第四财季末，惠普的应付账款总额为148亿美元，应付账款周转天数为107天，比上一季度减少6天。

惠普第四财季自由现金流为4亿美元。自由现金流中包含了业务运营活动所提供的净现金以及惠普在物业、工厂和设备方面进行的2亿美元净投资。

惠普在第四财季中派发了每股0.1602美元的季度股息，用于派发股息的现金使用量为2亿美元。此外，惠普在第四财季中还利用5亿美元的现金在公开市场上回购了约2500万股普通股。其结果是，惠普在第四财季中将178%的自由现金流返还给了公司股东。截至第四财季末，惠普所持有的现金总额为45亿美元，其中包括现金和现金等价物。

惠普2019财年全年业务运营活动所提供的净现金为47亿美元，自由现金流为40亿美元。自由现金流中包含了业务运营活动所提供的净现金以及惠普在物业、工厂和设备方面进行的7亿美元净投资。惠普在整个2019财年中利用约24亿美元的现金在公开市场上回购了约1.18亿股普通股。加上惠普在2019财年中派发的近10亿美元现金股息，该公司在全年将85%的自由现金流返还给了股东。

业绩展望：

惠普预计，按照美国通用会计准则，2020财年第一财季来自于持续运营业务的每股摊薄收益为0.39美元到0.42美元；不按照美国通用会计准则，第一财季来自于持续运营业务的每股摊薄收益预计为0.53美元到0.56美元，其中值略高于分析师预期。不按照美国通用会计准则，惠普对2019财年第一财季来自于持续运营业务的每股摊薄收益的估测中未计入每股0.14美元的税后支出，这项支出主要与重组及其他支出、并购相关支出、养老金界定利益计划结算支出、无形资产摊销支出、非运营退休相关支出或信贷、税收调整以及这些项目的相关税收影响有关。据雅虎财经频道提供的数据显示，13名分析师此前平均预期惠普第一财季调整后每股收益将达0.54美元。

惠普预计，按照美国通用会计准则，2020财年来自于持续运营业务的每股摊薄收益为2.00美元到2.10美元；不按照美国通用会计准则，2020财年来自于持续运营业务的每股摊薄收益预计为2.24美元到2.32美元，超出预期。不按照美国通用会计准则，惠普对2019财年来自于持续运营业务的每股摊薄收益的估测中未计入每股0.22美元到0.24美元的税后支出，这项支出主要与重组及其他支出、并购相关支出、养老金界定利益计划结算支出、无形资产摊销支出、非运营退休相关支出或信贷、净税收补偿金额、税收调整以及这些项目的相关税收影响有关。据雅虎财经频道提供的数据显示，16名分析师此前平均预期惠普2020财年调整后每股收益将达2.23美元。

股价变动：

当日，惠普股价在纽约证券交易所常规交易中下跌0.09美元，报收于20.06美元，跌幅为0.45%。在随后截至美国东部时间26日下午4点50分（北京时间27日凌晨5点50分）的盘后交易中，惠普股价上涨0.41美元，至20.47美元，涨幅为2.04%。过去52周，惠普的最高价为24.17美元，最低价为15.93美元。