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双飞版来了，微软Windows 10 20H1快速/慢速预览版19033同时推送

2019/11/27 9:16:41来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家11月27日消息 今天微软推送了最新的Windows 10 20H1快速预览版19033系统，值得注意的是，微软还同时面向慢速预览通道推送了Windows 10 20H1预览版19033系统更新。这种情况在Windows 10 20H1开发周期内还是第一次。

本次更新没有带来新功能，但带来了一系列的Bug修复和稳定性提升，同时仍然存在一些已知问题。

下面是更新内容：

PC的常规更改，改进和修复

  • 此版本中不再存在桌面右下角的Build版本水印。但这并不意味着已经最终完成了…

  • 修复了一个问题，如果你在安全模式下导航到“关于”，则可能导致某些用户的设置崩溃。

  • 修复了导致某些配对的蓝牙音频设备意外显示在“蓝牙设置”中带有手机图标的问题。

  • 解决了首选的Focus Assist自动规则设置无法持续升级的问题。

  • 修复了连续两次按下WIN + P键盘快捷键可能会导致ShellExperienceHost崩溃的问题。

  • 修复了一个问题，如果Windows更新正在等待重启，则可能导致启动菜单在启动时崩溃。

  • 解决了一个问题，如果你使用夜间模式并且尚未登录Microsoft帐户，然后附加了你的MSA，它将导致夜灯不再起作用。

  • 解决了以下问题：如果你在“设置”中快速打开和关闭“放大镜”，然后将其关闭，将导致Magnifier.exe崩溃。

  • 微软正在消除一个已知的问题，即通过URI（ms-settings :)进行启动之外，设置仍然不可用–到目前为止，还没有在慢速通道有绕过此问题的报告。如果你处于“快速”状态，并且处于受影响的版本范围内，并且仍然是少数遇到此问题的人之一，则需要重置PC。感谢你的耐心配合。

  • 解决了以下问题：将焦点移入和移出密码字段后，你将无法使用拼音输入法输入中文标点符号。

  • 某些用户在尝试安装内部版本Build 19025.1052时可能遇到错误80092004。这是特定于该累积更新的隔离，并且不应阻止安装内部版本19033。

  • 已解决了某些外部USB 3.0驱动器导致启动代码38的问题。

已知的问题

  • 由于某些Insider Preview版本与某些版本的BattlEye反作弊软件之间的操作系统更改，BattlEye和Microsoft发现了不兼容问题。为了保护可能在其PC上安装了这些版本的内部人员，对这些设备应用了兼容性保留，以防止受到影响的Windows Insider Preview版本。

  • 尝试安装新版本时，微软正在调查有关更新过程暂停较长时间的报告。

  • 一些内部人士报告说，从“可选更新”部分成功安装打印机驱动程序后，该驱动程序仍显示为可用于安装。微软正在调查问题。

  • 微软正在调查有关某些外部USB 3.0驱动器在连接后未响应启动代码10的报告。

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关键词：Windows 10微软

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