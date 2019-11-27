联发科：“天玑”专为5G而生，7纳米工艺量产有难度

11月26日IC设计厂商联发科技（MediaTek）在深圳召开了一场新品发布会，正式推出首款5G集成SoC天玑1000。对于联发科技来说，天玑芯片意义重大，不仅打响了联发科技5G的第一枪，还向外界展示了自己在移动芯片设计上的实力。

联发科技总经理陈冠州（中），无线通信事业部总经理李宗霖（左），副总经理暨业务本部总经理杨哲铭（右）

发布会后，新浪数码等媒体采访了联发科技总经理陈冠州，无线通信事业部总经理李宗霖，副总经理暨业务本部总经理杨哲铭，从他们口中了解到关于这款芯片的更多细节。

相信大家已经注意到，联发科技首款5G芯片是一个全新的系列，有一个新的名字——天玑。发布会上，联发科技解释了为何新品取名天玑：天玑是北斗七星中的一颗，也是最闪亮的一颗，联发科技希望它能指引5G时代的科技方向。

“天玑”是一个新的产品系列

在此之前，联发科技的手机SoC都以Helio（曦力）命名，比如我们熟知的Helio P90芯片，前阵子Redmi Note 8 Pro搭载的Helio G90芯片，皆是如此。而天玑则是一个全新的命名方式。李宗霖表示，未来联发科技的5G芯片都将以天玑命名，而Helio依然用在4G产品上。

虽说5G时代来临，但是4G依然不会淘汰。陈冠州表示联发科技会继续推出4G产品，毕竟世界还有很多国家和地区因为各种原因停留在4G阶段。积极拥抱5G网络，不放弃4G，这将成为联发科技未来很长一段时间的策略。

联发科技在4G时代取得的成绩

在谈到对天玑1000芯片出货的预期时，陈冠州表示，联发科技的目标是5G市场占有率一定要比4G高。根据联发科技的说法，4G时代联发科技移动芯片在国外市场占有率有二成到三成，而在中国市场占有率将近五成。“这个目标还蛮有挑战的”，杨哲铭在接受采访时说道。

对于5G手机的价格，联发科技认为5G初期5G手机的价位段会高一些，基本上在3500元以上，不过联发科技相信价格很快就会下滑。联发科技也一直在这方面努力，降低5G芯片成本，加速5G手机普及。

2020年将是5G爆发的一年，联发科技希望用最有竞争力产品进入这一年，天玑1000就是在这样的背景下诞生的。那么，天玑1000究竟是怎样一款产品呢？首先，这次联发科技非常有信心的亮出了新品跑分，天玑1000在安兔兔V8版本跑分51万，超过目前在售的一众安卓旗舰手机；其AI跑分也再次登顶苏黎世AI排行榜第一。单从这数据来看，天玑1000当得起旗舰芯片之名。

天玑1000安兔兔跑分上51万

其次，从配置上说，天玑1000采用了ARM最新的Cortex-A77 CPU核心和Mali-G77 GPU核心，制程工艺也从“常年不变”的12纳米升级到了7纳米。再加上联发科技在AI、游戏等各个方面的技术优化，这颗芯片几乎没有什么短板，反而更让人期待搭载这颗芯片的终端产品面世。

说起7纳米工艺，此前联发科技迟迟不上，很大程度上是因为量产有难度。在这次采访中，杨哲铭也坦诚，7纳米工艺在第一季度、第二季度量产方面会有压力，不过在合作伙伴的支持下问题不大，到了明年下半年产能就会有很大提升。总体来说量产虽有难度，但问题不大。

陈冠州认为，7纳米制程很有竞争力，所以重要的产品都要用上7纳米制程。事实上，5G芯片的复杂度很高，包括集成的调制解调器，复杂程度要比4G高出10倍左右，而且还要解决功耗问题，所以制程工艺至少要用到7纳米，以此获得更好的功耗。不过联发科技也坦承这次使用的并非EUV（极紫外光刻）的7纳米工艺。

天玑是北斗七星中明亮的那一颗

此外，联发科技也想借助天玑1000的发布赢得消费者的认可。杨哲铭表示，过去消费者对联发科技有一些误解，其实从Helio P90芯片开始，联发科技就在AI方面有了新的思考，而这次新推出的天玑1000芯片，正是寓意着北斗七星中最亮的那颗，也希望通过这次的产品提升品牌口碑。

5G是机遇也是挑战，通信产业任何一家厂商都不会错过这样的机会，联发科技同样如此。凭借以往的技术积累和积极拥抱5G的态度，联发科技在5G爆发前拿出了颇具诚意的产品。最后，联发科技承诺为5G积极贡献自己的一份心力。协助运营商和基站厂商做出自己最大的努力。