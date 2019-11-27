《半月谈》：电子产品正在废掉农村娃，引发价值观混乱等多重问题

新华社主办的《半月谈》媒体今天发表《电子产品正在废掉农村娃 引发价值观混乱等多重问题》文章，文章中称，最新调查显示，农村孩子电子产品使用时间已明显高于城市孩子。

由于缺乏管束、课外生活单调等原因，越来越多的农村孩子正沉迷于电子产品，进而引发近视高发、身体变差、精神颓丧、孤独自闭、价值观混乱等多重问题。他们正沉迷于刷快手、抖音找乐子，“打农药”“吃鸡”寻刺激，看直播、刷礼物图新鲜……

对于农村娃，电子产品正让他们作息不规律、视力下降、身体素质变差。教育部去年指出，农村学生的视力不良上升速率已经开始超过城市。中国儿童中心和社会科学文献出版社今年8月发布的《中国儿童发展报告（2019）——儿童校外生活状况》显示，农村儿童每天电子产品的使用时间（108.18分钟）明显高于城市儿童（88.40分钟）。

一旦被电子产品过度“侵入”，许多农村孩子的生活就仿佛进入了“宅”“丧”的状态。同时，农村孩子对网络信息的把控能力较弱，行为失范、价值混乱等问题也频频出现。

而其中与孩子有最大监护关系的是父母 ，许多农村孩子的父母在外打工，子女情感关怀缺失，长期处于自我认同度低、孤独感强烈的状态，容易从虚拟世界寻求慰藉。

教育界人士指出，目前越来越多的城市家长意识到电子产品过度使用的危害，而农村家长的意识仍未跟上。一些家长为了方便干活等故意用手机“哄孩子”，还有的家长把玩游戏作为孩子完成作业的奖励。

当然电子产品本身并非洪水猛兽，部分电子平台、电子工具是缩小城乡孩子教育资源差距的有效抓手。农村儿童也需要上网学知识，但前提是做好家长监督和业界监管。