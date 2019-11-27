盘点近8年光器件行业并购：5G时代迎来新乱战

“5G的竞争，就是光通信基础设施的竞争”。作为光通信产业链的关键一环，占据了光系统成本大约60%~70%的光器件行业，已经围绕5G前传光模块等核心市场展开激烈竞争。

光器件行业在过去8年进行了一系列并购重组，相比光设备、光纤光纤光缆行业的稳定，动作不算小，但还没有达到“行业洗牌”的程度。进入2019年，随着5G商用，光器件行业迎来新一波挑战者，旧秩序尚未建立，群雄已开始逐鹿新天下。

国外强强合并，国内寥若晨星

相比光设备领域的独霸天下、光纤光缆领域占据半壁江山，国内光器件（包含光芯片，下同）行业显得比较寒酸，论份额能够占到全球约1/4，但在高端光器件领域的整体差距非常大，高端光芯片、模拟芯片几乎全部靠进口。

差距还在拉大，并购重组是很重要的原因。中国信息通信研究院技术与标准研究所所长敖立日前表示，并购是光器件企业频繁运用、效果最明显的法宝，多数巨头是不断收购兼并而成。而并购主导者多是美国厂商，集中度和规模竞争力优势不断提升。

2012年至2018年时间，光器件行业重要的并购主要有：Oclaro（TOP10）与Opnext（TOP10）合并；思科收购Lightwire（硅光子）；Avago收购Cyoptics（光子集成）；Mellanox收购Kotura（硅光子）；Molex收购Oplink（TOP10）；II-VI收购Finisar（TOP1）；思科收购Acaccia（硅光子）……小型的收购重组则从来没有间断过，比较有代表性的企业就是II-VI和Oclaro，基本靠收购重组驱动业绩发展。

在C114看来，上述并购重组主要有三大特点：一是横向整合，无源和有源合并，不同产品线之间的补充协同，形成更全的产品线；二是纵向整合，设备厂商、集成商收购光器件厂商，形成完整的解决方案，减少核心光器件外购；三是技术整合，硅光子等代表未来的先进技术整合，形成更强的竞争力。

国内企业收购相对较少，代表性企业是华为和光迅科技，光设备霸主和光器件领头羊。其中，华为收购了英国CIP光子研发中心、硅光子厂商Caliopa；光迅科技收购了芯片提供商IPX、Almae。这四起收购都是获取光芯片技术，规模均较小。

相比国外，国内光器件行业的并购重组，无论是数量还是体量上均有很大差距，与行业龙头的差距有扩大之势。原因一是国外光器件企业很多有风投注资，视并购重组很寻常；二是很多核心技术国内企业无法收购，只能望洋兴叹。要想提升核心技术水平，还得从内生角度多下功夫。

瞄准5G，新一波乱战开启

5G就是一个大框，什么都往里装。今年行业内企业谈公司战略、谈产品研发、谈市场拓展，如果不涉及5G，好像就显得没有前途。不过，光器件行业近8年的并购重组，与5G并没有太大关系，主要是作为光通信产业链中处境最艰难的一环，在巨大的成本压力和充满挑战的市场环境中不断自救的举措。

毕竟，运营商是自然垄断性质的，光设备商已经形成头部企业垄断格局，光纤光缆玩家也不多，趋于稳定。应用层的互联网公司，也有神奇的“7-2-1定律”。相比之下，光器件行业产品存在大量中小企业长尾竞争，单一企业很难获得更大份额，老大哥Finisar也吃不消了，选择了卖掉自己。通过并购整合不断做大做强，是一条可靠的途径。

但是，这条路还没有走完，5G来了。5G带来了全新的市场，最直接的，5G基站部署需要光纤互联，将会带来大量的前传、中回传光模块需求，被各路资本觊觎。此前有业内人士估计，保守计算需要前传25G光模块3600万只，乐观估算需要前传25G光模块9600万只。若取平均值，约需6000万只光模块。

光器件企业纷纷投资开发5G光模块理所当然，光设备、光纤光缆企业也扎堆进入这一市场，尤其是光纤光缆企业，找不到几家不做光模块的。此外，通信业还有很多上市公司切入5G光模块市场，利用资本的力量分一杯羹。据悉在行业重地武汉·中国光谷，林立着大大小小数十家光模块研发中心，来自于全国各地各种类型的企业。

5G将引入更多的竞争者，更强的资本力量。对于辛辛苦苦做技术研发的企业来说，可谓喜忧参半。忧的是，各类企业搅局，可能会不按常理出牌，导致研发投入难以获得合理的份额和利润；喜的是，资本最终会认识到核心技术的力量，为行业带来追赶、超越的机会。

尤其对于中国光器件企业，追赶了几十年，已经走到了量变引起质变的时刻。5G时代到来，通信技术的国家竞争，会让光器件行业真正得到资本市场的重视、得到政策的关照，诞生出具有全球竞争力的企业。这一天不会太远。