PON光模块价格将呈现雪崩式下滑

在今日的“新一代光传送网发展论坛”上，光迅终端接入产品线经理戴启伟发表了题为“高速PON光模块的应用前景和挑战”主题演讲。PON通常是指以太网无源光网络。

戴启伟表示，虽然中国市场占全球PON市场的比率从2017年的80%下降到了2018年的74%，但仍然是全世界最重要的PON市场。亚太（除中国）市场占有率从2017年的6%增加至2018年的11%，表现良好，亚太市场有可能在未来几年成为全球PON市场的重要增长极。

从全球PON系列产品投资趋势来看，2.5GPON OLT/ONU在未来三年内仍然是全球PON市场上最主要的产品，但开始逐年减弱。10GPON OLT/ONU开始将迎来快速爆发时间窗口，年复合增长率有望达到50%以上。这也将导致市场竞争逐渐激烈，PON光模块产品价格也将呈现雪崩式下滑。

戴启伟认为，功率预算问题是目前光模块面临的主要问题之一。尽管目前可以利用SOA方案放大功率、外置Burst mode EDFA放大功率以及加强FEC或内置DSP来提升功率预算，但相对应也会带来复杂的工艺、计算，额外的设备、功耗，以及高昂的价格等诸多问题。这也就意味着，下一代PON产品对光器件有了更高、更多的要求。

戴启伟对光器件行业的未来抱以厚望，希望未来可以早日解决光器件行业中海量交付与降低成本、性能和成本平衡等问题。