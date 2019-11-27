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恐怖游戏《去年》即将上线，1V6非对称对抗

2019/11/27 17:48:09来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家11月27日消息 非对称对抗恐怖游戏《去年》将于12月10日在Steam发售，游戏配置要求不高，GTX 780级别显卡可畅玩。

游戏简介：

在这款受经典恐怖故事启发的多人恐怖游戏中，玩家将与其他四名同学一起对抗第六名玩家控制的可怕的恶魔。

系统需求最低配置:

  • 需要 64 位处理器和操作系统

  • 操作系统: Windows 7 64 Bit or newer

  • 处理器: Intel Core i3 4130T (2.9GHz) / AMD FX 6300 (3.5 GHz)

  • 内存: 8 GB RAM

  • 显卡: Nvidia GeForce GTX 470 (1 GB) / AMD Radeon HD 7770 (1 GB)

  • DirectX 版本: 11

  • 存储空间: 需要 30 GB 可用空间

推荐配置:

  • 需要 64 位处理器和操作系统

  • 操作系统: Windows 7 64 Bit or newer

  • 处理器: Intel i5 – 6600K (3.5 GHz) / AMD Ryzen 5 1600X (3.6 GHz)

  • 内存: 8 GB RAM

  • 显卡: Nvidia GeForce GTX 780 (3GB) / AMD Radeon 7870 (2GB)

  • DirectX 版本: 11

  • 存储空间: 需要 30 GB 可用空间

Steam链接：点此访问

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关键词：Steam恐怖游戏

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