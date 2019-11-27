对话小米CFO周受资：5G手机市场竞争激烈，小米正加大投入

今天小米集团公布截至2019年9月30日的第三季度财报。在财报电话会议上，小米集团CFO周受资接受了国内媒体的采访，他认为，5G时代手机的竞争是多方面的，也会很激烈，不同于4G时代的竞争形势。小米会加大研发投入，推出差异化的产品。

周受资表示，除了5G手机以外，小米还在继续加大产品研发的投入，目的就是希望能做出差异化的产品，比如环绕屏手机和高达1亿像素的小米手机。

他表示，在5G时代，应用的想象空间很大，小米相信会有更多的应用场景出现，这些对于5G手机来说都是利好，小米也会继续关注。

对于小米电视，小米集团电视部总经理李肖爽对凤凰网科技表示，小米电视曾经以大众款电视来支撑销量。在2019年则发布了更多的旗舰款，比如壁画电视。“小米在未来的增长空间则是高端市场。”他表示。

2018年，小米电视进入印度，这也是小米电视首次去到海外。2019年的出货量比2018年增长1倍。2019年，小米电视还陆续进入俄罗斯、西班牙、印尼等。他表示，小米对于电视的增长表示乐观。

财报显示，小米在第三季度营收为536.61亿元，同比增长5.5%；毛利率较去年同期增长25.2%至82亿元。经调整净利润同比增长20.3%至35亿元。

报告期内，小米智能手机收入人民币323亿元，小米智能手机销量达3210万部。2019年第三季度，小米发布了5G手机小米9Pro 5G。小米手机在中国大陆手机平均售价（ASP）同比提升4.6%。同时，小米宣布正在全力推进5G手机研发，研发投入不断加大，2019年第三季度研发开支人民币20亿元，同比提升32.5%。

在第三季度，小米电视的全球出货量超过310万台，同比增长59.8%。根据奥维云网统计，小米电视出货量在2019年第三季度稳居中国大陆第一，市场占有率已达16.9%。