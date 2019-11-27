IT之家11月27日消息 对于很多笔记本用户而言，产品用到坏都可能不会进一次BIOS，也不会使用其中的功能。BIOS是英文“Basic Input Output System”的缩略词，直译过来后中文名称就是“基本输入输出系统”。它是一组固化到计算机内主板上一个ROM芯片上的程序，保存着计算机最重要的基本输入输出的程序、开机后自检程序和系统自启动程序。 其主要功能是为计算机提供最底层的、最直接的硬件设置和控制。

现在，联想开始普及这项“高级功能”，不久前联想小新解析了小新Pro 13 英特尔版的BIOS，今天官方又带来了AMD版的BIOS解析，一起来看一下吧。

联想小新Pro 13 AMD版BIOS官方解析：