IT之家11月27日消息 对于很多笔记本用户而言，产品用到坏都可能不会进一次BIOS，也不会使用其中的功能。BIOS是英文“Basic Input Output System”的缩略词，直译过来后中文名称就是“基本输入输出系统”。它是一组固化到计算机内主板上一个ROM芯片上的程序，保存着计算机最重要的基本输入输出的程序、开机后自检程序和系统自启动程序。 其主要功能是为计算机提供最底层的、最直接的硬件设置和控制。
现在，联想开始普及这项“高级功能”，不久前联想小新解析了小新Pro 13 英特尔版的BIOS，今天官方又带来了AMD版的BIOS解析，一起来看一下吧。
联想小新Pro 13 AMD版BIOS官方解析：
进入小新Pro 13 AMD版BIOS的三种方法：
1.关机状态下，掀盖或按电源键开机后，立马连续按Fn+F2或F2，进入BIOS。
2.关机状态下，用SIM卡针捅笔记本右侧面的一键恢复洞，在出来的菜单里，选择“BIOS Setup”。
3.在Windows下按住Shift，然后点重启，进入蓝底界面后选择“疑难解答”→“高级选项”→“UEFI固件设置”→“重启”。
BIOS内容解析
BIOS主界面介绍
1.Information
2.Configuration（此部分涵盖项目较多，请仔细查看）
3.Security
4.Boot
5.Exit