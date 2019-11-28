波音777X飞机测试时机身高压断裂，公司称不影响首飞

北京时间11月28日讯，波音公司周三表示，该公司即将推出的777X机型在9月初的一次测试中，在接近目标应力水平时，机身发生高压断裂。

今年9月，这家全球最大的飞机制造商暂停了这种新型宽体飞机的负荷测试，当时有媒体报道称，一扇货舱门未能通过地应力测试。为飞机提供动力的通用电气GE9X涡轮发动机也存在问题。

知情人士表示，他们从777X上获得的测试照片显示，损坏程度比之前披露的要严重，而且之前的报告在关键细节上出现错误。

波音公司表示，在777X测试飞机的最后一次负载测试中，工程师们进行了一项测试，该测试涉及到飞机机翼的弯曲，超出了正常商业服务期间的预期。波音公司说：“在测试的最后几分钟，飞机达到大约99%的最终测试载荷时出现了问题，涉及到后机身的减压。”

波音说，公司不认为这架飞机的设计有问题，也不会对首次飞行的准备工作造成任何重大影响，也没有看到测试对整个计划时间表的影响。

波音公司表示，777X将于2020年初首次试飞，该型号第一架飞机将于2021年交付给航空公司。

波音股价下跌0.6%，至371.09美元。波音公司表示，仍在评估测试问题的根本原因。

有媒体称，波音几乎可以肯定不必进行重新测试，监管机构可能会允许波音通过分析来证明，在测试出问题的地方加固机身就足够了。

美国联邦航空管理局（FAA）发言人林恩-斯福德称，将继续与波音公司进行对话，“联邦航空局要求制造商达到设计和认证标准。做出选择的决定权在FAA。”

阿联酋航空总裁蒂姆-克拉克（Tim Clark）在上周的迪拜航空展上向记者表示，他不知道何时会收到第一架波音777飞机。阿联酋航空是波音777最大的客户。