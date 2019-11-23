737 MAX危机难解，波音第二位高层女性通讯高管辞职

11月23日消息，全球最大的飞机制造商波音公司周五宣布，其企业通讯总裁安-图卢兹（Ann Toulouse）已决定辞职，并将于明年退休。

图卢兹在波音工作了30年，是该公司离职的第二位高层女性通讯高管。这家四面楚歌的美国飞机制造商正在努力重建与航空公司客户和大众的信任。此前，该公司的737 MAX在5个月内发生了两起事故，造成346人死亡。

波音公司表示，将在不久的将来任命她的继任者。

图卢兹在一份事先准备好的声明中说：“过去的一年对我们波音公司所有人来说都是非常艰难的一年，尽管这与那些受到最大事故影响的家庭的经历相去甚远。”

“展望未来，我有信心从过去的惨痛教训中吸取教训，使波音公司变得更好，我们将履行我们的重要承诺，”图卢兹表示，“当我们进入下一个阶段时，我可以把这个职位交给一个有新视角的人，从而最好地为公司服务。因此，我做出了退休的艰难决定。”

现年61岁的图卢兹于2018年9月成为临时通信高级副总裁，向首席执行官丹尼斯·穆伦堡（Dennis Muilenburg）汇报工作。她于2019年2月正式接任通信高级副总裁一职。

波音公司上周表示，其陷入困境的商用飞机部门的首席通讯官琳达·米尔斯（Linda Mills）将离开公司。