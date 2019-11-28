小米预告明天公布重要信息：Electric and blue-tiful

IT之家11月28日消息 今日小米全球副总裁、小米印度业务负责人Manu Kumar Jain在推特上宣布将于明天公布重要消息并给出一张预热海报。

从他给出的海报关键词“electric and blue-tiful”来看，明天将要公布的重要信息很有可能是之前曾曝光过的Redmi Note 8系列新配色海洋蓝，不过之前官方尚未给出具体的发售市场和上市时间，因此这一新配色版的Redmi Note 8的具体价格也将于明日揭晓。目前Redmi Note 8 Pro三种配色（贝母白、电光灰、冰翡翠）在售。

配置方面，Redmi Note 8 Pro搭载Helio G90T处理器，拥有2个ARMCortex-A76和6个Cortex-A55，内置4500mAh电池，配备Type-C接口与3.5mm耳机孔，支持18W快充、多功能NFC以及红外遥控。

相机方面，Redmi Note 8 Pro前置2000万像素摄像头，配备6400万四摄，主摄为三星GW1传感器。三星GW1采用1/1.7英寸超大底感光元件，相比4800大了34%，支持像素四合一技术、像素隔离ISOCELL PLUS技术和智能ISO技术等。