内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>安卓之家>安卓手机

小米预告明天公布重要信息：Electric and blue-tiful

2019/11/28 8:54:10来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家11月28日消息 今日小米全球副总裁、小米印度业务负责人Manu Kumar Jain在推特上宣布将于明天公布重要消息并给出一张预热海报。

从他给出的海报关键词“electric and blue-tiful”来看，明天将要公布的重要信息很有可能是之前曾曝光过的Redmi Note 8系列新配色海洋蓝，不过之前官方尚未给出具体的发售市场和上市时间，因此这一新配色版的Redmi Note 8的具体价格也将于明日揭晓。目前Redmi Note 8 Pro三种配色（贝母白、电光灰、冰翡翠）在售。

配置方面，Redmi Note 8 Pro搭载Helio G90T处理器，拥有2个ARMCortex-A76和6个Cortex-A55，内置4500mAh电池，配备Type-C接口与3.5mm耳机孔，支持18W快充、多功能NFC以及红外遥控。

相机方面，Redmi Note 8 Pro前置2000万像素摄像头，配备6400万四摄，主摄为三星GW1传感器。三星GW1采用1/1.7英寸超大底感光元件，相比4800大了34%，支持像素四合一技术、像素隔离ISOCELL PLUS技术和智能ISO技术等。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：Redmi Note 8Manu Kumar Jain

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有