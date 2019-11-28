京东网银在线回应被罚2943万：系个别不法商户违规交易

11月28日下午消息，网银在线近日收到2943万元罚单，对此网银在线回应称，网银在线对业务管理进行严肃反思和整改，对给行业带来的负面影响深表歉意。

国家外汇管理局北京外汇管理部日前披露了京汇罚〔2019〕89号行政处罚决定书。网银在线因违反规定将境内外汇转移境外，依据《中华人民共和国外汇管理条例》第三十九条规定，国家外汇管理局北京外汇管理部处罚网银在线2943.26万元。

对此，网银在线回应称，2017年网银在线因部分商户准入环节出现疏失，造成个别外部不法商户利用相关交易通道进行违规交易。该业务内部排查发现问题后已全部关停，商户全部清退。网银在线支持、拥护、认可国家外汇管理局的处罚决定，并真诚的感谢监管部门的指导。

据悉，网银在线2003年成立，现有员工1200余人。公司于2011年5月3日批荣获央行《支付业务许可证》，2014年，网银在线成为首批获得国家外汇管理局关于“跨境电子商务外汇支付业务”试点许可的企业之一。

以下为网银在线回应全文：

1、2017年网银在线因部分商户准入环节出现疏失，造成个别外部不法商户利用相关交易通道进行违规交易。该业务内部排查发现问题后已全部关停，商户全部清退。

2、网银在线对业务管理进行严肃反思和整改，对给行业带来的负面影响深表歉意。网银在线支持、拥护、认可国家外汇管理局的处罚决定，并真诚的感谢监管部门的指导。

具体处罚相关信息以国家外汇管理局公示内容为准。