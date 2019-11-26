京东网银在线违规转移外汇至境外，被处近3000万元巨额罚款

IT之家11月26日消息 11月25日，国家外汇管理局北京外汇管理部对网银在线（北京）科技有限公司（下称“网银在线”）罚款2943万元的巨额行政处罚公示日截止。据悉，网银在线系京东集团全资子公司。

这份京汇罚〔2019〕89号行政处罚决定书显示，网银在线因违反《中华人民共和国外汇管理条例》第十二条、第十四条、《支付机构跨境外汇支付业务试点指导意见》（汇发〔2015〕7号文印发）第八条，将境内外汇转移境外，国家外汇管理局北京外汇管理部依据《中华人民共和国外汇管理条例》第三十九条规定，于12月5日对网银在线处以2943.26万元罚款。

《中华人民共和国外汇管理条例》第三十九条规定，有违反规定将境内外汇转移境外，或者以欺骗手段将境内资本转移境外等逃汇行为的，由外汇管理机关责令限期调回外汇，处逃汇金额30%以下的罚款；情节严重的，处逃汇金额30%以上等值以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

以此推算，网银在线违规将境内转移境外的外汇价值或在2943.26万元人民币以上。

另据《每日经济新闻》报道，网银在线相关工作人员回复称，由于2017年网银在线因部分商户准入环节出现疏失，造成个别外部不法商户利用相关交易通道进行违规交易。该业务内部排查发现问题后已全部关停，商户全部清退。